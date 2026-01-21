időjárásáramszünetfagycsetény
Belföld

Délután óta nincs áram több Veszprém megyei településen, miközben -11 fok van

konnektor
Mohos Márton / 24.hu
admin D. Kovács Ildikó
2026. 01. 21. 21:28
konnektor
Mohos Márton / 24.hu

Szerda délután óta szünetel az áramszolgáltatás a Veszprém megyei Csetényben, ami komoly problémákat okoz a mintegy 1800 lakosú településen – írja a Magyar Hang. A villanykimaradás miatt sok háztartásban fűtés sincs, mivel leálltak a keringető szivattyúk, miközben a hőmérséklet mínusz 10–12 fok közé süllyedt.

A helyiek úgy tudják, a település villanyhálózata több ponton is meghibásodott. Bár a szolgáltató munkatársai kosaras autóval megkezdték a javítást, és esti helyreállítást ígértek, késő este sem tért vissza az áram. Az áramszünet nemcsak Csetényt érinti: az E.ON automata tájékoztatása szerint a szomszédos Szápáron, illetve Csákváron is üzemzavar van, utóbbi ráadásul távolabb, Fejér megyében van és lényegesen nagyobb település.

Kazinbarcikán is gondok voltak

Szerda hajnalra Kazincbarcikán mindenhol helyreállt a távhőszolgáltatás, miután kijavították a Csokonai utcában megsérült vezetékszakaszt. A hiba miatt egyes becslések szerint 16 ezer ember maradt fűtés és meleg víz nélkül, az önkormányzat kiegészítő fűtőtesteket és szükség esetén átmeneti elhelyezést biztosított.

A városban megnyitott melegedőhelyet senki nem vette igénybe. A Nefelejcs óvoda elavult fűtési rendszere miatt tavaszig zárva marad, a gyerekek elhelyezését más óvodákban oldják meg.

Jön a rezsistop

Szerda délután Orbán Viktor bejelentette, hogy januárra rezsistopot hirdetnek, amelynek értelmében az e hónapban keletkező többletköltséget átvállalják a családoktól. Magyar Péter szerint azonban szó sincs arról, hogy a miniszterek összedobnák a plusz költségeket, ráadásul úgy látja, hogy ez csak egy félmegoldás, mert nem oldja meg annak a sok százezer családnak a problémáját, akik rosszul szigetelt, elavult fűtési rendszerekkel rendelkező épületben laknak.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Kulcsár Edina elvesztette magzatát
Kvíz: mennyire ismered ezeknek a klasszikus ételeknek az eredeti receptjét?
Trump többször is összekeverte Grönlandot Izlanddal a davosi beszédében
Megírták Lázárnak, hogy Mészáros cége milyen eszközöket vetett be, hogy megússza az alvállalkozó kifizetését
Mark Rutte és Donald Trump
Megállapodás körvonalazódik Grönlandról, Trump lefújta az EU‑ellenes vámokat
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik