Szerda délután óta szünetel az áramszolgáltatás a Veszprém megyei Csetényben, ami komoly problémákat okoz a mintegy 1800 lakosú településen – írja a Magyar Hang. A villanykimaradás miatt sok háztartásban fűtés sincs, mivel leálltak a keringető szivattyúk, miközben a hőmérséklet mínusz 10–12 fok közé süllyedt.

A helyiek úgy tudják, a település villanyhálózata több ponton is meghibásodott. Bár a szolgáltató munkatársai kosaras autóval megkezdték a javítást, és esti helyreállítást ígértek, késő este sem tért vissza az áram. Az áramszünet nemcsak Csetényt érinti: az E.ON automata tájékoztatása szerint a szomszédos Szápáron, illetve Csákváron is üzemzavar van, utóbbi ráadásul távolabb, Fejér megyében van és lényegesen nagyobb település.

Kazinbarcikán is gondok voltak

Szerda hajnalra Kazincbarcikán mindenhol helyreállt a távhőszolgáltatás, miután kijavították a Csokonai utcában megsérült vezetékszakaszt. A hiba miatt egyes becslések szerint 16 ezer ember maradt fűtés és meleg víz nélkül, az önkormányzat kiegészítő fűtőtesteket és szükség esetén átmeneti elhelyezést biztosított.

A városban megnyitott melegedőhelyet senki nem vette igénybe. A Nefelejcs óvoda elavult fűtési rendszere miatt tavaszig zárva marad, a gyerekek elhelyezését más óvodákban oldják meg.

Jön a rezsistop

Szerda délután Orbán Viktor bejelentette, hogy januárra rezsistopot hirdetnek, amelynek értelmében az e hónapban keletkező többletköltséget átvállalják a családoktól. Magyar Péter szerint azonban szó sincs arról, hogy a miniszterek összedobnák a plusz költségeket, ráadásul úgy látja, hogy ez csak egy félmegoldás, mert nem oldja meg annak a sok százezer családnak a problémáját, akik rosszul szigetelt, elavult fűtési rendszerekkel rendelkező épületben laknak.