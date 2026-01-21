Magyar Péter a rezsistopról: Orbán arról is hazudik, hogy a kormány vállalja át a januári többletköltséget

Orbán Viktor szándékosan késve és csak félmegoldást jelentett be a rendkívüli hidegben, írta a Facebookon Magyar Péter, miután a miniszterelnök rezsistopot hirdetett.

Egy olyan kormányzati félmegoldásra is heteket kellett várni, ami rengeteg magyar családnak semmilyen segítséget nem jelent a brutálisan megemelkedett fűtési költségeknél. Az Orbán-kormány a mostani javaslattal a több százezer legszegényebb családot ismét semmibe veszi

– írta a Tisza Párt elnöke.

Hozzátette, „Orbán Viktor mai bejelentése csak egy sebtapasz, egy extrán rövidtávú segítség a magyar emberek egy része számára: nem oldja meg annak a sok százezer családnak a problémáját, akik rosszul szigetelt, elavult fűtési rendszerekkel rendelkező épületben laknak.

„1,5 millió honfitársunk részben vagy egészben tűzifával fűt. A tűzifa ára 2010 óta a háromszorosára nőtt. Orbánék 2019 óta nem emelték a szociális tűzifakeret összegét. Orbán Viktor hazugságával szemben sok településen problémás a tűzifa ellátás és rengeteg honfitársunk jéghideg lakásokban és házakban próbálja túlélni az óriási fagyokat” – folytatta.

Orbán arról is hazudik, hogy a kormány vállalja át a januári többletköltséget. Talán a miniszterek dobják össze ennek a költségét? Á, dehogy. A magyar emberek viszont joggal várják el, állam helyett a felmerült többletköltséget a sok százmilliárdos hasznot termelő horror rendszer rendszerhasználati díját zsebre tevő cégek fizessék ki a felmerült többletköltséget. Kezdjük Mészáros Lőrinccel és Orbán Viktorral! Fáradjanak a kasszához!

– tette hozzá.

A posztban kitért arra is, hogy a most bejelentett intézkedésen túl: