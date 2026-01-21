Magyar Péter a rezsistopról: Orbán arról is hazudik, hogy a kormány vállalja át a januári többletköltséget

Orbán Viktor szándékosan késve és csak félmegoldást jelentett be a rendkívüli hidegben, írta a Facebookon Magyar Péter, miután a miniszterelnök rezsistopot hirdetett.
Egy olyan kormányzati félmegoldásra is heteket kellett várni, ami rengeteg magyar családnak semmilyen segítséget nem jelent a brutálisan megemelkedett fűtési költségeknél. Az Orbán-kormány a mostani javaslattal a több százezer legszegényebb családot ismét semmibe veszi
– írta a Tisza Párt elnöke.
Hozzátette, „Orbán Viktor mai bejelentése csak egy sebtapasz, egy extrán rövidtávú segítség a magyar emberek egy része számára: nem oldja meg annak a sok százezer családnak a problémáját, akik rosszul szigetelt, elavult fűtési rendszerekkel rendelkező épületben laknak.
„1,5 millió honfitársunk részben vagy egészben tűzifával fűt. A tűzifa ára 2010 óta a háromszorosára nőtt. Orbánék 2019 óta nem emelték a szociális tűzifakeret összegét. Orbán Viktor hazugságával szemben sok településen problémás a tűzifa ellátás és rengeteg honfitársunk jéghideg lakásokban és házakban próbálja túlélni az óriási fagyokat” – folytatta.
Orbán arról is hazudik, hogy a kormány vállalja át a januári többletköltséget. Talán a miniszterek dobják össze ennek a költségét? Á, dehogy. A magyar emberek viszont joggal várják el, állam helyett a felmerült többletköltséget a sok százmilliárdos hasznot termelő horror rendszer rendszerhasználati díját zsebre tevő cégek fizessék ki a felmerült többletköltséget. Kezdjük Mészáros Lőrinccel és Orbán Viktorral! Fáradjanak a kasszához!
– tette hozzá.
A posztban kitért arra is, hogy a most bejelentett intézkedésen túl:
- A TISZA-kormány bevezeti az áramnál és gáznál is a rezsicsökkentett áron elfogyasztható mennyiség automatikus megemelését extrém hideg időjárásban.
- A TISZA-kormány radikálisan csökkenti a rendszerhasználati díjat.
- A TISZA-kormány duplájára fogja emelni a szociális tűzifakeretet.
- A TISZA-kormány a tűzifa áfáját 27%-ról 5%-ra csökkenti.
- A TISZA-kormány a rezsicsökkentést ki fogja terjeszteni a tűzifára is.