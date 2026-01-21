Lázár János szigora nem hat Mészáros Lőrinc cégére

Mészáros Lőrinc korábban azt állította, hogy vállalatai mindig tisztességesen jártak el alvállalkozóikkal, a kifizetetlen számlákról szóló híradások az ellene irányuló politikai támadások részei. Ő „soha nem tűrné el”, hogy ilyen módon keserítsék meg az alvállalkozók életét. Ugyanakkor az RTL Híradó riportja szerint jelenleg is több cég küzd azért, hogy egy Mészáros-érdekeltség kiegyenlítse tartozásait. Az építési és közlekedési miniszter korábban szigorú vizsgálatot ígért.

Alvállalkozó nem maradhat kifizetetlenül!

Ezt tavaly november végén közölte Lázár János építési és közlekedési miniszter, miután többen is megkeresték azzal, hogy alvállalkozóként állami beruházásokon dolgoznak, de régóta nem jutnak hozzá pénzükhöz.

Akkor soron kívüli általános vizsgálatot rendelt el az összes állami beruházásnál. Azt mondta: aki jó áron, jó minőségben, tisztességesen elvégezte a munkát, meg kell kapnia jogos fizetségét.

Minden fővállalkozót elszámoltatunk, minden fővállalkozót előveszünk. Mindenkinek kötelező az alvállalkozókat a legrövidebb határidőn belül kifizetnie. Ennek meg kell történnie a következő hetekben

– jelentette ki akkor. Lázár János arra kérte a panaszos alvállalkozókat, tegyenek bejelentést.

900 millió helyett 80 millió

Kiderült, még mindig vannak kifizetetlen alvállalkozók az állami vasúti beruházásoknál, Mészáros Lőrinc érdekeltsége, az R-Kord két alvállalkozónak tartozik jelentős összeggel. Azt a 24.hu írta meg korábban, hogy készek perre is menni.

Most Marczingós László ügyvéd azt mondta: az R-Kord felajánlotta, hogy 80 millió forint nagyságrendű összeget fizet, ha ügyfele lemond több mint 900 millió forintos követeléséről lemond. Ezt nem fogadták el, Lázár János minisztériumától várják a megoldást. Marczingós László szerint a másik céget akár fel is számolhatják, a kifizetetlen tartozások miatt sem az adóját nem tudta befizetni, sem a dolgozóit kifizetni.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium a „vitás helyzetek feloldására és előmozdítására törekszik”. A tárca azt is közölte, hogy a kifizetetlen alvállalkozók ügyében 81 megkereséséből 28 esetben jogi eljárás indult.