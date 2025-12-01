Lázár János rendkívüli vizsgálatot rendel el az összes állami beruházásnál

„Alvállalkozó nem maradhat kifizetetlenül!” – írta Lázár János hétfői videójához a Facebookon.

Az építési és közlekedési miniszter a videójában elmondta, hogy a hétvégén többen is megkeresték azzal, hogy alvállalkozóként állami beruházásokon dolgoznak, de hosszú ideje nem jutnak hozzá a pénzükhöz.

Lázár bejelentette, hogy

soron kívüli általános vizsgálatot rendel el az összes magyar állami beruházást illetően, hogy az alvállalkozók hogyan és mikor kapják meg a pénzüket

– idézi leiratában a VG.hu.

A miniszter hozzátette, hogy az az alvállalkozó, aki jó áron, jó minőségben és tisztességesen elvégezte a munkát, akár soron kívül is meg kell kapja a jogos fizetségét.

Minden fővállalkozót elszámoltatunk, minden fővállalkozót előveszünk.

Mindenkinek kötelező az alvállalkozókat a legrövidebb határidőn belül kifizetnie. Ennek meg kell történnie a következő hetekben – jelentette ki.

Lázár János szerint a vizsgálat kemény lesz, és szigorú. Úgy fogalmazott, hogy az alvállalkozók pénzhez jutnak, a fővállalkozók kapaszkodhatnak.

Arra kérte azokat az alvállalkozókat, akiknek ilyen jellegű panasza van, hogy soron kívül tegyenek bejelentést Juhász Tünde közigazgatási államtitkárnál az építési és közlekedési minisztériumban.

Korábban a 24.hu is beszámolt arról, hogy a Mészáros Lőrinc érdekeltségi köréhez tartozó V-Híd Zrt. több alvállalkozóját nem fizette ki, majd a cég vezérigazgatóját menesztették. A cégcsoporthoz tartozó R-Kord Kft. még mindig nem fizetett egyes alvállalkozóinak. A milliárdos tartozások miatt nemrég két érintett cég már Marczingós László ügyvédhez fordult – írta meg lapunk.