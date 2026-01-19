bűnügyszén-monoxid-mérgezésújpesttragédia
Gázsütővel fűtött egy nő Újpesten, holtan találtak rá

admin Kolontár Krisztián
2026. 01. 19. 12:55

Holtan találtak a lakásában egy nőt Újpesten. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a közösségi oldalán azt írta, hogy pénteken kérték a tűzoltók segítségét, mert a nőt nem érték el a hozzátartozói. A tűzoltók bejutottak a társasházi lakásba, de már nem lehetett az asszonyt megmenteni.

Mint kiderült, a ház konyhájában a gázkonvektor mellett a gázsütő is üzemelt, a tűzoltók a lakás átszellőztetését követően is magas szén-monoxid-koncentrációt mértek. Nem zárható ki, hogy szén-monoxid-mérgezés történt, de a tragédia pontos körülményeit vizsgálják.

Azt írták, hogy sajnos igen gyakori, hogy a lakók úgy segítenek rá a fűtésre, hogy a gáztűzhely sütőjét nyitott ajtóval üzemeltetik, ez pedig az idő előrehaladtával szén-monoxid kialakulását okozza. Hozzátették, a gáztűzhely nem alkalmas fűtésre, ezért senki ne használja erre.

