Elemzők: Orbán Viktort bántja a fiatalok elvesztése

Orbán Viktor tett egy beismerő vallomást Miskolcon a Digitális Polgári Körök legutóbbi „háborúellenes gyűlésén”, ahol ezúttal a nézők kérdéseire is válaszolt – írja a Népszava. A lap által megkérdezett elemzők szerint a kormányfő-pártelnök főleg a kormánypropaganda ismert toposzait ismételgette, egyedül az volt újdonság, amikor egy kérdésre azt válaszolta: a szülők is felelősek azért, ha sok fiatal szembefordul a kormánnyal.

A Republikon vezetője, Horn Gábor szerint ez a megállapítás teljesen abszurd, Orbán Viktort személyesen bántja, hogy a fiatalokat elveszítette.

Ez a mondat ennek a beismerése, hogy ezt elrontották.

Szentpéteri Nagy Richard politológus egyértelműnek tartja, hogy a Fidesz nem tudja megszólítani a fiatalokat.

Ugyanakkor Orbán Viktor ezzel a kiszólásával jelezte: nem akarja elengedni őket. A lényeg, hogy a tábornak felmutassa, hogy foglalkozunk a kérdéssel.

Szerinte evidens volt, hogy Magyar Péter nem szervez rá minden fideszes nagygyűlésre, jó döntés volt, hogy szombaton mutatta be Kapitány Istvánt, a Tisza Párt gazdaságfeljesztési és energetikai szakértőjét, amivel igazolja, hogy

ez nem egy one man show, hanem nagyon is erős tárcák, portfóliók épülnek ki mögötte.

Kapitány a fedélzeten, tudatos építkezés

Horn Gábor szerint Magyar Péter nagyon tudatosan építkezik, Kapitány Istvánnal elérkezett a kampány a vállalkozói szféra megszólításához, komoly üzenet, hogy egy világszinten elismert szakember állt be a Tisza mögé. Vele szemben a Fidesz Nagy Mártont tudja csak felmutatni. Kapitány leigazolása emlékeztet arra, ahogy Donald Trump is maga mellé állította egy időre Elon Muskot, Horn Gábornak pedig van egy olyan érzése, hogy Magyar Péter tudatosan vesz át elemeket a Trump-kampányból is. Szerinte a Tisza elnöke a Facebook-oldalára is azért tette ki Kapitány és Trump közös fotóját, mert fontos, hogy lássák, a Tiszának is van kapcsolata az amerikai elnökhöz.

A Fidesz Kapitány Istvánt – noha a menedzsert Szijjártó Péter még 2023-ban kitüntette, hazafiként méltatta – szinte azonnal „Magyar Péter birodalmi ügynökének” festette le, de Szentpéteri Nagy Richard szerint ez „jobb híján” reakció, a lényeg a hangulatkeltés, és a Fidesznek nincs is más eszköze – tette hozzá. Horn Gábor szerint akik ismerik Kapitány Istvánt, az eddigi tevékenységét, azok nem hiszik el a brüsszelezős sztorit.