Kapitány István: A kormány sorozatos hibái lefele tartó spirálba taszították az országot

Magyar Péter szombaton mutatta be Kapitány Istvánt, a Shell korábbi globális alelnökét, aki gazdaságfejlesztési és energetikai ügyekben lesz a Tisza választási felkészülési vezetője.

A pártelnök egy beszélgetést is közölt a gazdasági szakemberrel, amelyben Kapitány lényegében meghirdette programját, és a bizalomvesztés, valamint a kiszámíthatatlanság elleni fellépést jelölte meg a sikeres választás után az egyik legfontosabb feladatnak.

Kapitány a vasárnap közzétett újabb Facebook-bejegyzésében azt írta:

Magyarország, ha nem lennének mögötte elvesztegetett évtizedek, a régió legfejlettebb és leggazdagabb országa lehetne. Ehhez képest a korábban nálunk szegényebb országok is megelőztek minket. A gazdasági célok nem teljesülnek, folyamatos korrekcióra szorulnak.

A szakember szerint egy jól működő vállalatnál és egy jól működő országban a sorozatos hibák nem maradnak következmények nélkül: hibázni lehet, de ez nem egy egyszeri hiba, hanem évek óta lefelé tartó spirál.

A kormányzat a saját felelősségének az elismerése helyett külső körülményekre hivatkozik. De miért nem hatnak ugyanúgy ezek a külső körülmények szomszédos országokra? Vajon miért van, hogy Magyarország mélyen alulmúlja a többi országot a régióban? Például azért, mert a kormányzati narratíva kizárólag a külső körülményekre hivatkozik: válságra, a német gazdaság helyzetére, háborúra és vészhelyzetre. Ahelyett, hogy a saját elhibázott gazdaságpolitikájával foglalkozna.

írta Kapitány István hozzátéve, hogy a Tisza kormánya az ország stratégiai előnyeire épít majd, és fokozza a termelékenységet és a versenyképességet,