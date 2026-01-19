A Fidesz kampányfőnöke szerint hiba volt Magyar Péteréktől, hogy lefoglalták a Fidesz új szlogenjét

Interjút adott az index.hu-nak Orbán Balázs, a Fidesz kampányfőnöke, aki fantasztikus rendezvénynek nevezte a Fidesz kampánynyitóját. Itt mutatták a Fidesz új szlogenjét, a „biztos választ”, amelynek domain-jét előzőleg a Tisza Párt előzőleg lefoglalta, és Magyar Péter pártelnök információi szerint ez elég nagy galibát okozott a Fidesz kampánycsapatában.

„Nálunk nem divat a domainfoglalás, mert van egy honlapunk, a fidesz.hu, ami már több évtizede működik. Azt szokták mondani – régi kampányszakértőktől tanultam –, hogy soha nem szabad megakadályozni az ellenfelet abban, hogy hibázzon. Az, hogy a kampányeseményről, a kongresszusról és a Fidesz üzenetéről napokig beszélt az ország – vagyis arról, hogy egy bizonytalan világban mi vagyunk a biztos választás –, szerintem ajándék az ellenféltől” – mondta Orbán, aki szinte valamennyi válaszába beleszőtte Brüsszelt, Ukrajnát és a háborút, még akkor is, amikor a magyar valóság hétköznapi problémáiról, az inflációról, a kórházi várólistákról próbálták kérdezni.

„Én is erről beszélek. Ha a háború folytatódik vagy kiterjed, és a brüsszeli utat választva a háborús logika mentén haladunk tovább, az árak is emelkedni fognak. Ahol háború van, ott nőnek az energiaköltségek, emelkednek az élelmiszerárak, és nehezebbé válik a megélhetés. Ez egyértelmű összefüggés. Az egészségügy esetében is léteznek brüsszeli javaslatok, azoknak is az a lényege, hogy túl sok a kórház, csökkenteni kellene a kiadásokat, és vissza kellene hozni a magánbiztosítást. Ez hosszú távon fizetős rendszerhez és szűkülő hozzáféréshez vezetne” – válaszolt Orbán Balázs.

„Meg tudja erősíteni, hogy március 21-én, a CPAC Hungary rendezvényre a magyar fővárosba érkezik Donald Trump?” – tették fel a kérdést a kampányfőnöknek.

„A miniszterelnök szavait tudom megismételni: abban bízunk, hogy magas rangú amerikai kormányzati tisztviselők érkeznek Magyarországra. Én annak örülnék a legjobban, ha Donald Trump kétszer is jönne: egyszer a békecsúcs miatt, egyszer pedig kétoldalú látogatás céljából” – jelentette ki Orbán Balázs, aki elárulta, hogy továbbra is zajlanak egyeztetések Trump budapesti látogatásával kapcsolatosan.

Donald Trump nyilvánosságra hozott decemberi leveléből is kiderült, hogy zajlanak az ezzel kapcsolatos egyeztetések. A diplomácia nyelvén ez azt jelenti, hogy az esélyek nem alacsonyak

– tette hozzá.

A választási kilátásokról pedig ezt mondta:

„Nem tartom irreális célkitűzésnek a 2022-es választási eredmény megismétlését, az egy szép győzelem lenne”.

Mint ismert, akkor fölényesen, a szavazatok 54 százalékával nyert a Fidesz, most nem ezt mutatják a közvélemény-kutatások.