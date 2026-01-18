jégkoronggyermekbántalmazáskecskemétkiskorú veszélyeztetése
Belföld

Felfüggesztették a kiskorú veszélyeztetésével vádolt kecskeméti jégkorongedzőt

Marjai János / 24.hu
admin Kassai Zsigmond
2026. 01. 18. 10:03
Marjai János / 24.hu

Felfüggesztették állásából azt a kecskeméti jégkorongedzőt, akit decemberben kiskorú veszélyeztetésének bűntettével vádolt meg a a Kecskeméti Járási Ügyészség – írja a KecsUP című független helyi hírportál.

A vádirat szerint erőszakos viselkedés, fékezhetetlen indulat, fizikai bántalmazás, vulgáris, megalázó kifejezések, módszeres megfélemlítés  jellemezte a Kecskeméti Sportiskola jégkorong szakosztály vezetőedzőjének módszereit, Sz. István Pál ezzel összefüggésben öt rendbeli kiskorú veszélyeztetésével vádolták meg. Az edzővel szemben a vádhatóság felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását, továbbá a foglalkozástól határozott időre történő eltiltását indítványozta.

 A Magyar Jégkorong Szövetség a helyi hírportál kérdésére közölte: az edző működési engedélyét a jogerős bírósági ítélet meghozataláig, ideiglenesen visszavonták.

A lap úgy tudja, hogy a gyanúsított a megalapozott gyanú közlése ellen panasszal élt, tagadva a terhére rótt bűncselekmények elkövetését, és vallomást tett. Az edző panaszát az ügyészség elutasította. Kiderült azt is, hogy az edzőt felfüggesztették állásából a Kecskeméti Sportiskolát fenntartó Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.-nél. Mindezt január 9-én, pénteken szülői értekezleten közölték a szülőkkel.

Szintén a helyi lap értesülése, hogy Sz. István Pált az edzői munkája mellett párhuzamosan már eddig is foglalkoztatták a csarnok üzemeltetésében dolgozó jégpálya munkásként a Hírös Sport Nonprofit Kft.-nél, ami továbbra sem változott.

A vádiratból idézve az edzőről azt írták, hogy

az eredményorientált edző nem a kiskorúakhoz illő pedagógiai módszereket alkalmazott, sportszakemberhez nem illő trágár, megalázó, vulgáris kifejezéseket használt, kiabált a kiskorú sportolókkal folytatott kommunikáció során.

Az ügyészségi szóvivő közlése szerint a vádlott 2021. és 2023 nyara közötti időszakban edzői tevékenysége során súlyosan megszegte a kiskorú gyermekek neveléséből és felügyeletéből eredő kötelezettségeit.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Havazás helyett extrém hidegre figyelmeztetnek
Videón, ahogy egy macska kis híján felgyújt egy lakást
Elek Gábor csapata először nyert főtáblás meccset a nemzetközi porondon
Toroczkai László szerint a Fidesz vagy a Tisza teljhatalma a magyarság végét hozná el
Grönland: Rendkívüli ülésre hívják össze vasárnapra az EU nagyköveteit
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik