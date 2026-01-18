Felfüggesztették állásából azt a kecskeméti jégkorongedzőt, akit decemberben kiskorú veszélyeztetésének bűntettével vádolt meg a a Kecskeméti Járási Ügyészség – írja a KecsUP című független helyi hírportál.

A vádirat szerint erőszakos viselkedés, fékezhetetlen indulat, fizikai bántalmazás, vulgáris, megalázó kifejezések, módszeres megfélemlítés jellemezte a Kecskeméti Sportiskola jégkorong szakosztály vezetőedzőjének módszereit, Sz. István Pál ezzel összefüggésben öt rendbeli kiskorú veszélyeztetésével vádolták meg. Az edzővel szemben a vádhatóság felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását, továbbá a foglalkozástól határozott időre történő eltiltását indítványozta.

A Magyar Jégkorong Szövetség a helyi hírportál kérdésére közölte: az edző működési engedélyét a jogerős bírósági ítélet meghozataláig, ideiglenesen visszavonták.

A lap úgy tudja, hogy a gyanúsított a megalapozott gyanú közlése ellen panasszal élt, tagadva a terhére rótt bűncselekmények elkövetését, és vallomást tett. Az edző panaszát az ügyészség elutasította. Kiderült azt is, hogy az edzőt felfüggesztették állásából a Kecskeméti Sportiskolát fenntartó Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.-nél. Mindezt január 9-én, pénteken szülői értekezleten közölték a szülőkkel.

Szintén a helyi lap értesülése, hogy Sz. István Pált az edzői munkája mellett párhuzamosan már eddig is foglalkoztatták a csarnok üzemeltetésében dolgozó jégpálya munkásként a Hírös Sport Nonprofit Kft.-nél, ami továbbra sem változott.

A vádiratból idézve az edzőről azt írták, hogy

az eredményorientált edző nem a kiskorúakhoz illő pedagógiai módszereket alkalmazott, sportszakemberhez nem illő trágár, megalázó, vulgáris kifejezéseket használt, kiabált a kiskorú sportolókkal folytatott kommunikáció során.

Az ügyészségi szóvivő közlése szerint a vádlott 2021. és 2023 nyara közötti időszakban edzői tevékenysége során súlyosan megszegte a kiskorú gyermekek neveléséből és felügyeletéből eredő kötelezettségeit.