Hatezer karton cigit csempészett, elkapták

Csóti Rebeka
admin Pál Zsombor
2026. 01. 18. 11:40
Csóti Rebeka

Őrizetbe vett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Észak-magyarországi Bűnügyi Igazgatósága egy ukrán-magyar kettős állampolgárt, akitől hatvanezer doboz zárjegy nélküli cigarettát foglaltak le – közölte a hatóság vasárnap az MTI-vel.

A közlemény szerint a gépkocsi tulajdonosa egy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei település parkolójában pakolt egy autó rakterében, amikor a NAV pénzügyi nyomozói a bevetési igazgatóság pénzügyőreinek közreműködésével rajtaütöttek.

Vitték az autót is

A nyomozók átvizsgálták a dobozos teherautót, amelyből 60 ezer doboz cigaretta került elő. A nyomozók az adózás alól elvont, zárjegy nélküli cigaretták mellett a jármű utasterében talált mobiltelefonokat, a jármű mozgásával kapcsolatos eszközt és nyugtákat, továbbá a járművet is lefoglalták.

Az elkövetőt a központi költségvetésnek okozott több mint 100 millió forint vagyoni hátrány miatt költségvetési csalás bűntett gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették.

