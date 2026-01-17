Rengeteg kommandós csapott le egy pécsi szórakozóhelyre, ahol rendőrkutyákkal keresték a drogot

Átfogó rendőrségi razzia és mindenre kiterjedő hatósági ellenőrzés zajlott, rengeteg kommandós, nyomózó, egyenruhás rendőr, az ellenőrző hatóságok illetékesei és „3 kedves rendőrkutya” által szombat hajnali egy óra körül a Pécsi Est nevű szórakozóhelyen – derült ki a klub Facebook-oldaláról.

Azt írták:

A zenét megállították, felkapcsolták a világítást, megtiltották, hogy bárki elhagyja a helységet, a benn tartozódok létszámát ellenőrizték, az összes vendéget igazoltatták, közben pedig több hatóság egyidőben ellenőrzést folytatott. Tudomásunk szerint a klub általános ellenőrzése mellett kábítószert, kábítószer fogyasztásra és más bűncselekményre utaló jeleket kerestek.

Az 500 fő befogadóképességű klubban az ellenőrzéskor körülbelül 260-an tartózkodtak. A bő másfél óráig tartó ellenőrzés során senkinél nem találtak kábítószert, kábítószerrel való visszaélésre utaló jelet, vagy bármilyen más illegális dolgot. Egy főt állítottak elő, mert nem a saját dokumentumaival igazolta magát. A hatósági ellenőrzés során semmilyen érdemi problémát nem tártak fel – írták.

Gellai Gergő, a Pécsi Est képviselője a Facebook-posztban kiemelte, rendben van, hogy a hatóságok teszik a dolgukat, ám az szerinte már elgondolkodtató, hogy egy több mint 15 éve működő zenés klub esetében, ahol több ezer koncert, kulturális és szórakoztató esemény zajlott le rendben és biztonságosan, szükséges-e az épp ott tartózkodó vendégek estéjét ilyen drasztikus eszközökkel tökre tenni, ordítozni velük, megtiltani, hogy telefont használjanak.

Szerintünk biztosan nincs rendben, hogy egy intézkedő rendőr többször arra utalgat, hogy úgyis lesz még egymással problémánk, készüljünk fel rá, hogy addig fognak hozzánk járni ellenőrzi, amíg nem találnak valami problémát

– tette hozzá.

Végül azt közölte, biztosan nincsen rendben, hogy a zenés klubokat a hatóságok démonizálják, hiszen épp most bizonyosodott be, hogy nincs miért, vagy legalábbis nem jobban, mint a társadalom bármely más rétegét. Továbbá biztosan nincsen rendben, ha a a hatóságok a közösségbe járást, zenét, táncot gyanúsnak bélyegzik, csak azért, mert nem értik – írta Gellai.

Nemrég Budapesten vonult ki nagy erőkkel a rendőrség egy szórakozóhelyre. Az itt megejtett razzia során – lakossági jelzések és bűnügyi információk alapján – 211 embert igazoltattak a rendőrök , közülük 49-et mintavételre elő is állítottak. A teszt 16 embernél mutatott ki kábítószerfogyasztást, velük szemben büntetőeljárás indult. Az esetről videót is közölt a rendőrség, amit itt lehet megnézni.