makóháztűzgyűjtögetőhulladék
Belföld

Gyűjtögető háza kapott lángra Makón – videó

24.hu
admin Ács Anna Mária
2026. 01. 17. 20:18
24.hu

Hatalmas lángokkal égett egy családi ház Makón, miután begyulladt a lakó által felhalmozott több köbméternyi szemét – derül ki az RTL híradójából. A tűzoltók, akiket a szomszédok értesítettek, a hulladék miatt maszkban végezték az oltást. Az egyik szomszéd videóra vette az égő házat, a felvételen pedig látszik, hogy nemcsak a házban, de az udvaron is halmokban állt a szemét, ám az nem gyulladt meg.

A házban egy idős asszony élt, akit kórházba szállítottak, ám azóta már hazatérhetett. A katasztrófavédelem vizsgálja a körülményeket, és csak utána hoznak döntést, eljárást indítanak-e a tulajdonos ellen veszélyeztetés miatt.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Nem játszhat már a csoportkörben a lengyel kézis, aki megütötte Rosta Miklóst
„El a kezekkel Grönlandtól": Képeken a Trump fenyegetései elleni tüntetés Dániában
Az LMP sem indul az áprilisi választáson
Extrém hidegre figyelmeztet az Operatív Törzs: ezt tanácsolják
Kapitány István
Kapitány István: Nem az az állam dolga, hogy luxusberuházásokra vagy repterekre költse a polgárok pénzét, miközben az alapvető szolgáltatások összeomlanak
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik