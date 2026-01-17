Gyűjtögető háza kapott lángra Makón – videó

Hatalmas lángokkal égett egy családi ház Makón, miután begyulladt a lakó által felhalmozott több köbméternyi szemét – derül ki az RTL híradójából. A tűzoltók, akiket a szomszédok értesítettek, a hulladék miatt maszkban végezték az oltást. Az egyik szomszéd videóra vette az égő házat, a felvételen pedig látszik, hogy nemcsak a házban, de az udvaron is halmokban állt a szemét, ám az nem gyulladt meg.

A házban egy idős asszony élt, akit kórházba szállítottak, ám azóta már hazatérhetett. A katasztrófavédelem vizsgálja a körülményeket, és csak utána hoznak döntést, eljárást indítanak-e a tulajdonos ellen veszélyeztetés miatt.