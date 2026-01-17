Csöbör Katalin: „félnótás parizer huszár”, és „brüsszeli báb”

Első politikusként, a rádiósból lett polgármester, Tóth-Szántai József fejtette ki a fideszes álláspontot, miszerint békére van szükség. A városvezető kampánybeszédét követte Borsod-Abaúj Zemplén 1., vagyis Miskolc képviselő-jelöltje, Csöbör Katalin országgyűlési képviselő, aki kormányzati eredményeket sorolt föl, köztük külön kiemelve a Miskolc-Kassa autópályát, amin együtt autózhatott Orbán Viktorral.

Csöbör Katalin a Don-kanyarban vívott harcokra is emlékezett, és párhuzamba állította, hogy az orosz-ukrán háború miatt ugyanaz a veszély fenyegeti a gyerekeket, mint akkor. Kiemelte, Borsod kemény hely, szocialista örökséggel. Szerint háromszor vagy négyszer többet kell dolgozni ott, ha sikert akarnak elérni.

A politikus ezután felsorolt a kormányzati kampány elemeit, amivel a Tisza Pártot támadja a Fidesz. Csöbör közölte, hogy meg fogják akadályozni a nyugdíjak megadóztatását, és az adóemeléseket. A Tisza Párt állítólagos adóemelési terveit az Index cikke alapján állította a kampánya központjába a Fidesz, ám a legutolsó elsőfokú bíróság szerint a lapnak ezt helyre kell majd igazítania.

A képviselő egyben kiemelte, meg fogják akadályozni azt is, hogy egy „félnótás parizer huszár”, és egy „brüsszeli báb” „belesodorjon minket a háborúba”. Utalt ezzel Jakab Péterre, és Magyar Péterre.