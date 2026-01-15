üllői útgázolásbalesethalálos baleset
Azt hitte az Üllői úti gázoló, hogy hóbuckának ütközött

admin Vaskor Máté
2026. 01. 15. 18:54
Kihallgatta a rendőrség a 77 éves férfit, aki elgázolta az úton fekvő áldozatot.

Nem tudta, hogy elütött valakit, ezt mondta a rendőröknek az a férfi, aki csütörtökre virradó éjjel Budapesten, az Üllői úton ütött el egy embert, aki később a kórházban belehalt a sérüléseibe.

Kihallgatta a gázolót a rendőrség

Az autó vezetőjét a fővárosi rendőrök három órán belül a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren fogták el, ahonnan külföldre utazott volna.

A rendőrség friss tájékoztatása szerint a 77 éves, Somogy vármegyei lakost a BRFK Közlekedésrendészeti Főosztályán segítségnyújtás elmulasztása bűntett megalapozott gyanújával hallgatták ki. A férfi nem élt panasszal a gyanúsítással szemben, állítása szerint nem tudta, hogy elütött valakit. Azt hitte, hogy hóbuckának ütközött.

Nem menekülni ment a reptérre

A Telex úgy értesült, hogy a középső sávban feküdt az Üllői úton halálra gázolt férfi, akit nem sokkal korábban még megmentettek.

A gázolóról pedig azt írták, hogy nem menekült a reptérre, eredetileg is oda tartott.

