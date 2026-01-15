Telex: A középső sávban feküdt az Üllői úton halálra gázolt férfi, akit nem sokkal korábban még megmentettek

Lapunk is beszámolt róla, hogy csütörtök hajnalban halálra gázoltak egy embert az Üllői úton, a Nagyvárad tér közelében. Az autós elhajtott a helyszínről, de a 77 éves férfit a Liszt Ferenc repülőtéren elfogták a rendőrök.

Nem menekült, csak elutazott volna a reptéren elfogott autós

A Telex most azt írja, hogy bár a rendőrség nem adott részletes tájékoztatást kérésükre a baleset körülményeiről, több forrásuk is megerősítette, hogy az áldozat a középső sávban feküdt, amikor elgázolta a repülőtér felé haladó piros Suzuki Ignis.

Kiderült az is, hogy az autós nem menekült a reptérre, hanem eredetileg is oda tartott egy előre tervezett utazásra, de a repülőre már nem engedték felszállni.

A lap úgy tudja, az Üllői út 121. számnál található Pumukli ABC nevű, éjjel-nappal nyitva tartó élelmiszerüzlet alkalmazottai a baleset előtt egyszer megmenthették a baleset áldozatát, amikor lefeküdt az úttestre, de ezután ismét az úttestre feküdt, és a második alkalommal már nem tudtak rajta segíteni.

Mire számíthat a sofőr?

Herpy Miklós közlekedési ügyvéd szerint amennyiben a vizsgálat megállapítja, hogy az autós vétlen a baleset okozásában, de a sértett meghal, és bebizonyosodik, hogy megmenthette volna az életét a segítségnyújtás, ugyanakkor ezt az autós elmulasztotta, akkor a büntetése három évig terjedő szabadságvesztés lehet. Ugyanakkor ha kiderül, hogy akkor sem lehetett volna megmenteni az áldozat életét, ha mentőt hívnak, akkor az autóssal szemben indított büntetőeljárást várhatóan meg fogják szüntetni.