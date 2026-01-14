Halálos gázolás: ketten is áthajtottak a gyalogos áldozaton

Halálos gázolás történt szerdán Kaposváron – írja a Somogy Vármegyei Hírportál. Az eset a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság épületének közelében, a Hunyadi utcánál történt, ahol

egy átkelni szándékozó férfin ketten is áthajtottak: először egy Suzuki típusú személyautó ütötte el, majd az ütés erejétől az áldozat átzuhant a külső sávba, ahol egy arra közlekedő BMW gázolta el.

Hosszú ideig próbálták újraéleszteni, de az életét nem sikerült megmenteni. A lap egyik olvasója elmondta: a férfinek szemmel látható fejsérülése volt. A baleset helyszínén található kereszteződésben hetek óta nem működik a jelzőlámpa. A baleset következtében Kaposváron, a 48-as ifjúság útján beállt a forgalom.