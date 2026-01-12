bűnügyózdhógolyóautó
Hógolyóként közlekedett egy autós Ózdon – fotók

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség / Facebook
admin Kolontár Krisztián
2026. 01. 12. 15:38
Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség / Facebook

Hógolyóként közlekedett egy autós a hétvégén Ózdon, közölte közösségi oldalán a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrség. Azt írták, hogy annyira vastag hóréteg volt a Malom úton közlekedő kocsin, hogy csak később derült ki, hogy kék színe van. 

A jármű szélvédőjét ugyanis mindössze tizenötször tizenöt centis területen tisztította le a sofőr. Az ózdi zsaruk nem értékelték az alakítást, és szabálysértési eljárást indítottak a hótakarításban finoman szólva sem tüsténkedő sofőrrel szemben. 

Kiemelték, hogy a biztonságos közlekedés érdekében indulás előtt a szélvédőt, világítóberendezéseket, és a rendszámot is le kell takarítani!

