Munkásokat szállító busz karambolozott a 32-esen, egy 48 éves férfi meghalt

Halálos baleset történt hétfőn reggel a 32-es főúton Pusztamonostor és Jászberény között. A heol.hu információja egy munkásokat szállító busz és egy személyautó karambolozott. Azt írták, hogy buszon tizennyolc utas tartózkodott, míg a személyautóban egy ember utazott.

Mári Ilona, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője a megkeresésünkre reagálva azt mondta, hogy a balesetben egy 48 éves férfi vesztette életét, rajta kívül senki nem sérült meg.

Az ütközés miatt az érintett útszakaszt a hatóságok teljes szélességében lezárták, a forgalmat elterelték.