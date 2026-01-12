Változatos lesz ma az időjárás

Északkeleten csak lassan szakadozik a felhőzet, ott gyenge havazás sem kizárt, máshol viszont általában derült, napos idővel indul a nap – írja a kiderul.hu. Napközben aztán nyugat felől ismét megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, estére mindenütt beborul az ég. Késő délutántól északnyugat felől növekszik a csapadék esélye, eleinte havazás, majd ónos eső is várható. A nap első felében még helyenként élénk lehet a nyugati szél, aztán délire fordul, és mindenütt mérséklődik, legyengül a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet -8 és 0 fok között valószínű. Késő estére -16 és -1 fok közé hűl le a levegő, délnyugat felé haladva számíthatunk a magasabb értékekre.

A Nyugat-Dunántúlon Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém és Zala vármegyékben ónos eső miatt, Somogy, Nógrád, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Békés vármegyékben pedig extrém hideg miatt adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.