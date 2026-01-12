fagyhalálextrém hidegkihűlésállatvédők
Halálra fagyott egy kutyaházban tartott kutya Csillaghegyen

Szajki Bálint / 24.hu
Kiemelt képünk illusztráció.
admin Kassai Zsigmond
2026. 01. 12. 18:52
Szajki Bálint / 24.hu
Kiemelt képünk illusztráció.

Fagyhalál végzett egy bolognese keverék kutyával éjszaka Csillaghegyen – olvasható az Óbudai Állatvédelem hétfő délutáni Facebook-bejegyzésében.

Ezerszer felhívtuk már a figyelmet, hogy a kutyaszőr nem véd meg az extra fagytól. A kutyaház önmagában nem véd a hidegtől, abba szalma-széna kell, az ajtajára meg valami zárófólia, hogy ne menjen ki a meleg

– írták az esetről, majd arra kérték a kutyatartókat, hogy figyeljenek oda kedvenceikre, védjék meg őket, mert az extra hideg az állatokat sem kíméli.

Amint azt korábban megírtuk, hétfőn este a Dunától keletre eső területeken csökkenhet -15 fok közelébe vagy alá a hőmérséklet, az éjszaka második felében azonban ezeken a vidékeken is fokozatosan enyhít szorításán a kemény fagy. A nyugat felől érkező csapadékzónából az esti, éjszakai órákban a Dunántúlon ónos eső várható.

Arról, hogy évtizedek óta nem látott fagyos hideg szakadhat ránk hamarosan, ebben a cikkben írtunk. Ha a születőben lévő anticiklon várakozásoknak megfelelően fejlődik, sarkvidéki fagyos levegőt zúdíthat egész Eurázsiára, igaz,  egyelőre úgy tűnik, hazánk kimarad az első hullámból.

Évtizedek óta nem látott fagyos hideg szakadhat ránk hamarosan
Születőben van már az anticiklon, ami ha a várakozásoknak megfelelően fejlődik, sarkvidéki fagyos levegőt zúdíthat egész Eurázsiára. Egyelőre úgy tűnik, hazánk kimarad az első hullámból.

