Fagyhalál végzett egy bolognese keverék kutyával éjszaka Csillaghegyen – olvasható az Óbudai Állatvédelem hétfő délutáni Facebook-bejegyzésében.

Ezerszer felhívtuk már a figyelmet, hogy a kutyaszőr nem véd meg az extra fagytól. A kutyaház önmagában nem véd a hidegtől, abba szalma-széna kell, az ajtajára meg valami zárófólia, hogy ne menjen ki a meleg

– írták az esetről, majd arra kérték a kutyatartókat, hogy figyeljenek oda kedvenceikre, védjék meg őket, mert az extra hideg az állatokat sem kíméli.

Amint azt korábban megírtuk, hétfőn este a Dunától keletre eső területeken csökkenhet -15 fok közelébe vagy alá a hőmérséklet, az éjszaka második felében azonban ezeken a vidékeken is fokozatosan enyhít szorításán a kemény fagy. A nyugat felől érkező csapadékzónából az esti, éjszakai órákban a Dunántúlon ónos eső várható.

Arról, hogy évtizedek óta nem látott fagyos hideg szakadhat ránk hamarosan, ebben a cikkben írtunk. Ha a születőben lévő anticiklon várakozásoknak megfelelően fejlődik, sarkvidéki fagyos levegőt zúdíthat egész Eurázsiára, igaz, egyelőre úgy tűnik, hazánk kimarad az első hullámból.