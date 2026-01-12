A Nézőpontnál továbbra is a Fidesz vezet

A karácsonyi szünetben lényegében nem mozdultak meg a pártpreferenciák és ezzel állandósulni látszik a kormánypárt előnye – írta a Nézőpont Intézet a legfrissebb, januári felméréséről. A kormányközeli intézet szerint a Fidesz-KDNP egy most vasárnapi választáson a listás szavazatok 47, a Tisza Párt pedig 40 százalékát kapná meg. Mindkét politikai erő egy százalékponttal erősödött a Nézőpont korábbi méréséhez képest. Harmadik pártként a Mi Hazánk jutna be a parlamentbe, 6 százalékos eredménnyel.

A Nézőpont úgy interpretálta a kutatását, hogy „egyre valószínűbb a Fidesz” győzelme.

Mindez szöges ellentétben van a független közvélemény-kutatások felméréseivel, amelyek Tisza-fölényt mérnek, a 21 Kutatóközpontnál decemberben a biztos pártválasztóknál 17 százalék a Tisza előnye, a Medián novemberi adatai szerint tíz százalékkal vezetnek, Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a saját belső felmérései hivatkozva pedig azt állította nekünk legutóbb, hogy a jelenlegi szabályok szerint bőven meglenne kétharmaduk.