Magyar Péter: Bőven meglenne a kétharmad a legutóbbi mérésünk szerint

Nagyjából 20 milliárd forint kellene egy nagy pártnak ma Magyarországon alaphangon ahhoz, hogy valamilyen szintű versenyben lehessen a választáson. Nem tisztességes és nem fair versenyben, de valamilyen szintű versenyben az állampárttal. Ennek a közelében sem vagyunk, és nem is leszünk, miközben a Fidesz a 20 milliárd forintnak körülbelül a tízszeresét lövi el, és akkor még nem vettük bele a több mint 500 milliárd forintos kormányzati és álcivilszervezeti propagandakampányt

– festette le a helyzetet Magyar Péter egy pénteki, újságíróknak tartott szűk körű háttérbeszélgetésen, amelyen ismertette a Tisza kampány- és pártfinanszírozással kapcsolatos elképzeléseit.

Előbb azonban betekintést adott a Tisza Párt előző évi költségvetésébe. Ezek szerint:

2024-ben 1,9 milliárd forint,

2025-ben már 3,2 milliárd forint bevételük volt.

Ezek túlnyomó részben a rendszerváltó kártyákból, az egyszeri adományokból, illetve a tiszás ajándéktárgyak értékesítéséből tevődtek össze.

Külföldi és állami támogatás nem volt, ahogy készpénzt sem fogadtunk el, és ládikákban sem gyűjtöttünk adományokat

– hangsúlyozta Magyar Péter.

A kiadási oldal valamivel 3 milliárd forint alatt maradt tavaly, ami főként nagy rendezvényekre, országjárásokra és a működésre ment el – így a bevételeket nagyjából el is vitték a kiadások.

„Ha kiszámolják, egy évben 3 milliárd forintot kaptunk magántámogatóktól, és nincs nagy megtakarításunk, akkor ez alapján az első negyedévben nagyjából 800 millió forinttal kalkulálhatunk, bár a választás miatt nagyobb adakozókedvre számítunk” – jelentette ki a pártelnök, aki elmondta, ennek érdekében lehet külön az egyéni jelölteket is támogatni.

Győzelemre készülnek

„Sokan jelezték, hogy szívesebben támogatnak egy jelöltet mondjuk Vas megyében vagy Somogyban, minthogy elküldjék a pártközpontba, és itt a munkatársakat fizessük belőle – ezt mi akceptáljuk, ez egy elfogadható érv. Ezért 106 alszámlát hozunk létre a jelöltjeink számára, akik a kampányukra fordíthatják a számlán levő összeget” – tette hozzá.

Magyar Péter emellett arra buzdította a tehetősebb állampolgárokat, hogy nyugodtan adományozhatnak 500 ezer forintnál nagyobb összeget, mert nem kell többé tartaniuk attól, hogy bármi kellemetlenségük származhat belőle.

„Korábban nagyon sokan ódzkodtak attól, hogy nagyobb összeget utaljanak, mert attól féltek, hogy retorzió érheti őket, amikor nyilvánosságra kell hozni a nevüket a Tisza Párt beszámolójában. Szerencsére most már csak a 2027. májusi beszámolójában kell majd feltölteni a Tiszának az 500 ezer forintnál nagyobb támogatásokat” – utalt arra, hogy szerinte akkor már más szelek fognak fújni.

A 24.hu kérdésére Magyar elárulta, hogy a legutóbbi, december végi mérésükben az eddigi legjobb számokat hozták.