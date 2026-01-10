Extrém hófúvás miatt másodfokú riasztást adtak ki

Hófúvás veszélye miatt másodfokú (narancs) riasztást adott ki Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye egyes járásaira a HungaroMet Nonprofit Zrt. szombat este.

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésükben azt írták, az érintett járásban a friss hóval fedett területeken a viharos szél magas hótorlaszokat emelhet.

A meteorológiai szolgálat Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyére szombat éjfélig másodfokú figyelmeztetést adott ki hófúvás veszélye miatt. Gyenge hófúvás miatt elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben a keleti országrészben Hajdú-Bihar vármegyében, továbbá a Dunántúlon Somogy, Zala, Vas, Veszprém, Fejér, Komárom-Esztergom és Győr-Moson-Sopron vármegyében, a friss hóval fedett területeken a szél alacsony hótorlaszokat emelhet.

A meteorológiai előrejelzés szerint este kezdetben északkeleten, majd a Dunántúlon is egyre nagyobb területen élénk, majd erős, illetve viharoshoz közeli, óránként 50-60 kilométeres, a szélre érzékenyebb területeken ennél erősebb széllökés is előfordulhat, amely elsősorban északkeleten erősebb hófúvást okozhat. Az éjszaka folyamán északkeleten fokozatosan mérséklődik a légmozgás, itt várhatóan megszűnik a hófúvás.

Vasárnap napközben nagy területen kell továbbra is élénk, erős, helyenként viharos, óránként 60-65 kilométeres, a hegyekben ennél erősebb széllökésekre számítani, ami nagy területen okozhat továbbra is többnyire gyenge hófúvást. A Dunántúli-középhegység tágabb térségében és a magasabb térszíneken erősebb hófúvás is előfordulhat, majd napnyugtát követően fokozatosan mérséklődik légmozgás, de a szél hétfőre virradóan is hordhatja még a havat.

Vasárnapra Szabolcs-Szatmár-Bereg, Veszprém, Fejér és Komárom-Esztergom vármegyére másodfokú figyelmeztetést adtak ki hófúvás veszélye miatt, az ország többi részén – Zala, Csongrád-Csanád és Békés vármegye kivételével – elsőfokú figyelmeztetés van érvényben hófúvás veszélye miatt.

Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az MTI-nek nyilatkozva azt kérte, a riasztással érintett területeken senki ne induljon útnak, hacsak nem létszükséglet. Azt javasolta, aki mégis elindul, tájékozódjon az érvényben lévő meteorológiai riasztásokról és az aktuális útviszonyokról. Arra is figyelmeztetett, hogy mindenki csak megfelelő műszaki állapotú, a téli időjárási körülményekre felkészített gépkocsival keljen útra, és vezessen lassabban, körültekintőbben, mert a hófúvás miatt a látótávolság gyorsan csökkenhet.

(MTI)