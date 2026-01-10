A „takarítás Mészárosa” felkerült a világ egyik toplistájára

A magyar tulajdonú B+N Csoport a 8. helyen végzett a világ legnagyobb takarítórobot-flottákat üzemeltető vállalatai között a FieldBots Radar 2025 független, nemzetközi felmérése alapján – közölte a létesítményüzemeltetési szolgáltatásokat nyújtó vállalat az MTI-vel.

A B+N Csoportot korábban a takarítás Mészárosaként emlegettük, a cég a milliárdos Kis-Szölgyémi Ferenchez köthető. Ő volt az egyike annak a néhány NER-milliárdosnak, akiket Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Tiborcz István, Mészáros Lőrinc és Garancsi István mellett név szerint is kiemelt, amikor a NER legnagyobb haszonélvezőiről beszélt.

Arról korábban beszámoltunk: szétdarabolják a B+N Referencia Zrt.-t, amely az állami takarítási bizniszek megszerzésén túl tavaly megkapta az összes hazai kórház üzemeltetését is. Csak ez az egy közpénzes megbízás 400 milliárdos üzletet biztosít a cégnek a következő évekre. Az is kiderült, hogy a részvényesi struktúra a szétválás ellenére változatlan marad. A cég 26 százalékban Kis-Szölgyémi Ferenc tulajdona, a maradék 74 százalékon három magántőkealap, a SINGULIUM I, II és III osztozik közel egyenlő részben.

Visszatérve a távirati iroda közleményére: a társaság 176 darab saját fejlesztésű ROBIN professzionális takarítórobotot működtet, ezzel a nemzetközi felmérésben számos globális szereplőt, köztük német, francia, japán és kínai vállalatokat is megelőzött. A közlemény idézte Zakariás Boldizsárt, a cég technológiai igazgatóját, aki elmondta: a takarítói munkakörökben egyre súlyosabb a munkaerőhiány, miközben a dolgozók életkora folyamatosan emelkedik. Ezért egyértelmű volt számukra, hogy ha hosszú távon fenn akarják tartani a szolgáltatás minőségét, bizonyos folyamatokat automatizálniuk kell. Ezért döntöttek amellett, hogy saját fejlesztésű takarítórobotot hoznak létre.

A magyar tulajdonú B+N Csoport több mint 30 éve teljeskörű létesítményüzemeltetési szolgáltatásokat nyújt, az ország legnagyobb munkáltatóinak egyike. Nemzetközi szinten 9 országban, csaknem 30 ezer munkavállalója van. A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a B+N Csoport árbevétele 2024-ben 302,3 milliárd forint, egy évvel korábban 181,1 milliárd forint volt. A társaság 2024-ben 19,5 milliárd, 2023-ban pedig 9,7 milliárd forint nyereséggel zárt.