Új cégbe variálja át a NER-kedvenc a százmilliárdos állami szerződéseit

Szétdarabolják a B+N Referencia Zrt.-t, amely az állami takarítási bizniszek megszerzésén túl tavaly megkapta az összes hazai kórház üzemeltetését is. Csak ez az egy közpénzes megbízás 400 milliárdos üzletet biztosít a cégnek a következő évekre.

A szerződés díjkerete meghaladja a magyar egészségügy éves költségvetésének 10 százalékát.

Kis-Szölgyémi Ferenc, a B+N Referencia Zrt. tulajdonos-vezérigazgatója csütörtökön küldött szét egy belső tájékoztató levelet arról, hogy néhány nap múlva, szeptember 30-án egy újonnan alapított cég veszi át a részvénytársaság helyét.