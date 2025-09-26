b+n referencia zrt.b+n magyarország kft.kis-szölgyémi ferenc
Gazdaság

Új cégbe variálja át a NER-kedvenc a százmilliárdos állami szerződéseit

MTI/Soós Lajos
Kis-Szölgyémi Ferenc, a B+N Referencia Zrt. vezérigazgatója és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
admin Spirk József
2025. 09. 26. 10:12
MTI/Soós Lajos
Kis-Szölgyémi Ferenc, a B+N Referencia Zrt. vezérigazgatója és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Szétdarabolják a B+N Referencia Zrt.-t, amely az állami takarítási bizniszek megszerzésén túl tavaly megkapta az összes hazai kórház üzemeltetését is. Csak ez az egy közpénzes megbízás 400 milliárdos üzletet biztosít a cégnek a következő évekre.

A szerződés díjkerete meghaladja a magyar egészségügy éves költségvetésének 10 százalékát.

Kis-Szölgyémi Ferenc, a B+N Referencia Zrt. tulajdonos-vezérigazgatója csütörtökön küldött szét egy belső tájékoztató levelet arról, hogy néhány nap múlva, szeptember 30-án egy újonnan alapított cég veszi át a részvénytársaság helyét.

