Papcsák állítja, nem keresett annyit az zuglói kórház VIP-osztályán, mint azt Hadházy mondja

Az Uzsoki kórház 906 millió forintot kapott, miközben Papcsák Ferenc cége ezalatt 1 milliárd 134 milliót szedett be a betegektől, vagyis 228 millió forintot a fideszes poliikus cége tehetett zsebre.

Hadházy Ákos szerint ez az eredmény jött ki abból a Transparency International Magyarország segítségével végigvitt eljárásból. A képviselő kiperelte, hogy mennyit keresett a fideszes Papcsák Ferenc, valamint az Uzsoki kórház „a betegek nyomorán a törvénytelen VIP-műtéteken keresztül”.

Az állami Uzsoki kórházban VIP-szolgáltatásként soronkívüliséget lehetett vásárolni egy magáncégen, a Magyar Egészségügyi Szolgáltató (MESZ) Kft.-n keresztül, amely a közelmúltig a korábbi fideszes politikushoz, a jelenleg a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottsági elnökeként dolgozó Papcsák Ferenchez volt köthető.

Hadházy a Facebook-oldalán tette közzé, hogy öt év alatt 595 műtétet adtak el, ennek túlnyomó része (492) ortopédiai műtét (térdprotézis, csípőprotézis, artroszkópia) volt.

Papcsák Ferenc az Indexnek azt állítota: határozottan visszautasítja, hogy a Hadházy Ákos által emlegetett „kiemelkedő” nyereség keletkezett volna annál a társaságnál, amelynek tulajdonosa volt. Állítása szerint ilyen eredmény egyszerűen nem létezett. Papcsák hangsúlyozta: a cég nem 250 millió forintos nyereséget termelt, hanem a 2024-es zárásáig hat gazdasági év alatt összesen mintegy 38,2 millió forint nettó eredményt ért el.

Papcsák szerint ezek a számok cáfolják azokat a vádakat, amelyek rendkívüli haszonról vagy extraprofitról szólnak, és szerinte éppen ezek elhallgatása teszi félrevezetővé a vele szemben megfogalmazott állításokat.

Ez nem eltúlzott, hanem inkább alacsony a hasonló vállalkozások esetében. A mérlegek adatai, bár nyilvánosak, sem a Transparencyt, sem a képviselőt nem érdekelték. Döbbenetes hanyagság és igénytelenség

– nyilatkozta az Indexnek Papcsák Ferenc.

A cégbíróságra leadott alapítói határozatok viszont cáfolják, hogy annyira szerény lett volna a VIP szervezéssel foglalkozó kft. jövedelmezősége, Papcsák ugyanis 2022 óta 41 millió forintot vett ki osztalékként a cégből.