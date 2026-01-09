Pakolászás közben lábon lőtte a társát egy zalai vadász – vádat emeltek ellene

Vádat emelt az ügyészség azzal a zalai férfival szemben, aki maradandó sérülést okozott az általa szabálytalanul autóba helyezett és véletlenül elsült vadászfegyverével. A Zala Vármegyei Főügyészség közleménye szerint a 41 éves zalaszentgyörgyi férfi tavaly januárban részt vett egy vadászaton Ozmánbük külterületén, ahol elejtett egy szarvast.

A lövés leadását követően a férfi a lőfegyvert ismételten tűzkész, illetve gyorsított állapotba helyezte, majd így rakta be a gépkocsija hátsó ülésén lévő nyitott fegyvertokba. Ezt követően Ozmánbükre utazott egy ismerőséért, aki segített volna az elejtett állat kizsigerelésében.

Amikor megérkezett, leállította a gépkocsit, ismerőse pedig a hátsó ajtót kinyitva egy táskát akart berakni az autóba. A terhelt ugyanekkor a jármű másik hátsó ajtaját nyitotta ki, hogy az addig nyitva hagyott fegyvertokot becipzározza, ekkor azonban belenyúlt a lőfegyver elsütőbillentyűjébe és a tűzkész fegyvert elsütötte. Az MTI beszámolója szerint a lövedék a jármű jobb hátsó ajtaja előtt álló sértett combját találta el, amitől a férfi súlyos, maradandó testi fogyatékosságot okozó sérülést szenvedett.

A baleset azért következett be, mert a vádlott megszegte a lőfegyverek tartására vonatkozó szabályokat, amelyek szerint lakott területen, közterületen lőfegyver csak ürítve, tokban tartható, illetve szállítható. A férfival szemben foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt emelt vádat a Zalaegerszegi Járási Ügyészség, indítványozva „a lőfegyverrel való tevékenységtől történő eltiltást, valamint felfüggesztett fogházbüntetés kiszabását.

Néhány nappal ezelőtt Polgári András fideszes képviselő lőtte lábon magát véletlenül egy vadászaton. A politikus balesetének részleteiről ide kattintva olvashat.