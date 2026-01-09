karácsony gergelytélidőjárássikosságmentesítés
Belföld

Karácsony: Éjjel-nappal végzik a síkosságmentesítést

facebook / karácsony gergely
admin Spirk József
2026. 01. 09. 14:40
facebook / karácsony gergely

A fagyos időjárás miatt éjjel-nappal végzik a síkosságmentesítést és a hóeltakarítást a főváros teljes területén. Jelenleg is több mint 550 ember és 100 speciális munkagép dolgozik Budapest útjain – olvasható a főpolgármester bejegyzésében.

Karácsony Gergely azt közölte: a fő- és mellékutak, hidak, felüljárók, valamint a kórházakhoz vezető utak folyamatos ellenőrzés és kezelés alatt állnak.

A rendkívüli hóhelyzet kezdete óta a munkagépek közel 85 ezer kilométert tettek meg Budapest útjain – jegyezte meg.

A fővárosi önkormányzat arra kéri az autósokat, hogy téli gumival, körültekintően közlekedjenek, és ne előzzék meg a hóeltakarítást végző munkagépeket. (MTI)

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Mínusz 34.1 fok Baján, mínusz 30 Tatabányán – messze vagyunk még a legnagyobb januári hidegrekordoktól
Három kisgyereket mentettek ki a rendőrök egy lakhatatlan épületből Kőbányán – videó
Hamarosan végleg értéktelenné válik a régi 1000 forintos bankjegy
Átalakult Fidesz-kommunikáció: a csapból is Orbán folyik
Elmegyógyintézetbe vitték a villanyszerelőt, aki több tucat késszúrással végzett M. Dolli fitneszmodellel egy szexuális aktus után
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik