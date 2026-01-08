Több mint 300 off-road-jármű segít azokon, akik a hó miatt kerültek bajba

A Babod Off Road Fesztivál közössége országszerte több mint 300 járművel – többségében nagy teljesítményű, négykerék-meghajtású terepjárókkal és off-road-teherautókkal – menti a bajbajutottakat, olvasható a szervezet lapunkhoz eljuttatott közleményében.

Oda is eljutnak, ahova mások nem

A tagok már kedden mentési munkálatokba kezdtek lakóhelyük közelében, az elmúlt két napban pedig több száz segítségnyújtás történt

– mondta megkeresésünkre Papp László, a Babod Off Road Fesztivál főszervezője. Elmondása szerint azért tudnak hatékonyan segíteni, mert ezek a járművek jól felszereltek – akad bennük többek között lapát és csörlő is –, valamint robusztusak, így olyan terepen is biztonsággal közlekednek, ahol más járművek nem. Hozzátette: a munkájukat az is megkönnyíti, hogy tagjaik az elmúlt években nagy tapasztalatot szereztek csörlőhasználat terén, különböző sárból való mentések alkalmával, így olyan helyeken is tudnak segíteni, ahová egyébként nehéz közel férkőzni.

Árokba sodródott személyautók, hóval betemetett kisbuszok mentésében is segítettek már, de többek között egy elakadt élelmiszerszállító kisbusz rakományát is átpakolták és célba juttatták már terepjáróik segítségével.

Papp László felhívta a figyelmet arra is, hogy a legtöbb bajba jutott autó nyári gumival közlekedett, amelynek egész éves használata szerinte a korábbi évekhez képest egyre népszerűbb az autósok körében.

Országos összefogás

Az egyéni kezdeményezéseket a fesztivál szervezői összefogták, így ma reggelre már országos felhívást intéztek a teljes közösséghez és a sajtóhoz is.

Segítünk a mentőknek, gyógyszert viszünk, orvost szállítunk, ha kell. Arra biztatunk mindenkit, hogy éljen a lehetőséggel, mert ha csak egy életet is meg tudunk menteni, már megérte. Nem szuperhősök vagyunk, de szuper autóink vannak, amelyekkel olyan helyekre is eljutunk, ahová mások most nem tudnak

– írják a közleményben.

Lefedtük az egész országot, mindenhol elérhető a segítség. A terepjárósok egyénileg és a hazai off road szervezetekkel közösen mentenek, egyesületek, műhelyek és shopok is mellénk álltak. Így több mint 300 jármű állandó készültségben van – és a számuk folyamatosan nő – mentőfelszerelésekkel (csörlő, hótrepni, csigák stb.), különböző kategóriákban. Vannak kicsi, fürge és nagy off road teherautóink is, attól függően, hol és mire van szükség

– teszik hozzá.

Kérdésünkre elmondták, hogy az Országos Mentőszolgálattal is egyeztettek, akik megköszönték a segítséget, és jelezték nekik, amennyiben szükségesnek látják, élni fognak vele.

Terepjáróval segítőnek jelentkezni a Somogybabod OFF ROAD Fesztivál Facebook-csoportban lehet. Akinek pedig segítségre van szüksége, a Babod Off Road Fesztivál oldalán üzenetben tud segítséget kérni.