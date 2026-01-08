hófúvásfejér vármegyeidőjáráshavazás
Videó: Több település elérhetetlenné vált az erős hófúvás miatt Fejér megyében

admin Dienes Gábriel
2026. 01. 08. 12:44

Fejér megyében a viharos szél és az erős hófúvás miatt több útszakaszt teljes szélességében lezárt a rendőrség, ami miatt több település is el van vágva a külvilágtól – írta csütörtökön délelőtt a feol.hu.

A rendőrség tájékoztatása szerint a megye északi részén a legrosszabb a helyzet. A hófúvások miatt az utak tisztítása folyamatos, de a szél percek alatt visszahordja a havat az úttestre.

A megyei lap azt írja, hogy az 8126-os számú út Söréd határától a zámolyi körforgalomig, illetve a zámolyi körforgalomtól a felcsúti körforgalomig teljes szélességében le van zárva. Vértesboglár, Bodmér és Csákberény településeket nem lehet megközelíteni. Fejér vármegye északi részén a 81-es főút, a 8119-es számú út Csákvár és Lovasberény között, továbbá a 8123-as számú út Székesfehérvár és Zámoly között nehezen járható. Az Etyek és Alcsútdoboz közötti 8106-os számú út sem járható.

A csütörtöki kormányinfón az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője a reggeli helyzet alapján azt jelentette, hogy elzárt település nincs az országban.

