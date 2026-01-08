Gyanúsítottként hallgatták ki a polgármestert, aki kivágott erdő helyén épített lombkoronasétányt

2026. január 7-én a NAV Bűnügyi Főigazgatóság gyanúsítottként kihallgatta az egykori nyírmártonfalvai polgármestert – adta hírül az ügyészség.

A vád jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás kísérlete és hamis magánokirat felhasználása. Filemon Mihály korábban azzal vált híressé, hogy lombkorona nélküli lombkoronasétányt épített a település határába.

A megalapozott gyanú szerint a volt polgármester úgy próbált meg 2018 és 2023 között 63,8 millió forint uniós és hazai költségvetési támogatáshoz jutni pályázaton keresztül, hogy valótlan adatokat tartalmazó okiratokat nyújtott be, amivel megtévesztette az ellenőrző hatóságot.

Az ügyészség megállapítja, hogy a pályázat egyik fő célja, a Nyírmártonfalva határában lévő erdei kirándulóhely kialakítása során a lombkoronasétány funkciója azért hiúsult meg, mert a gyanúsított 2022 nyarán az erdős terület fáit kivágatta, így megszűnt a lombkoronaszint.

A volt polgármester rövid vallomásában tagadta a bűncselekmény elkövetését és panaszt jelentett be a gyanúsítás ellen, melyet a Debreceni Járási Ügyészség bírál majd el.

Filemon korábban azzal érvelt, hogy nem jók az Államkincstár adatai, miszerint 2020 és 2023 között erdősítésre 170 millió forintot meghaladó összeget folyósítottak neki. Elmondása szerint ő csupán 82 milliót vett fel erre a célra a kincstártól.