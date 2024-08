„Nem jók az államkincstár adatai” – több száz millió forint támogatást vett fel a lombkoronasétánnyal hírhedtté vált polgármester

Minden bizonnyal a leglátványosabb, ám pénzügyi szempontból nem éppen a legsikeresebb akciója volt Filemon Mihály nyírmártonfalvai polgármesternek a világhírűvé vált lomb nélküli lombkoronasétány megvalósítása. Ám a 24.hu összesítése szerint a kétezer fős Hajdú-Bihar vármegyei község éléről az idei önkormányzati választáson leváltott polgármester a hírhedté vált beruházás költségeinek sokszorosát vette fel állami és európai uniós támogatás formájában.

A Magyar Államkincstár támogatási adatai szerint Filemon Mihálynak 2020 és 2023 között több mint 333 millió forint állami és európai uniós agrártámogatást fizettek ki, továbbá a faluvezető egy 2018-ban elnyert pályázaton további 47 millió forint brüsszeli forrást vett fel egy vendégház megépítésére. Tehát összesen 381 millió forint támogatásban részesült néhány év alatt.

Mindazonáltal ez nem a polgármester által elnyert források teljes összege, igaz, a pénzek egy részét még nem vette fel, illetve állítása szerint nem is fogja.

A palyazat.gov.hu kormányzati pályázati portál adatai szerint Filemon Mihály több mint 665 millió forint uniós támogatást nyert el.

Ezek jelentős része erdősítési pályázati támogatás, ami azért figyelemre méltó, mert éppen a polgármester nyírmártonfalvi lombkoronasétánya körül vágták teljesen tarra az erdőt. Az elmúlt években Filemon Mihály egy 46 milliós, egy 82 milliós és egy 470 milliós erdősítési támogatást is elnyert. Többek közt ezekről az erdősítési pályázati támogatásokról kérdeztük először levélben, majd telefonon a polgármestert.

Még a kérdések is sértők. Én nagyon boldog lettem volna, ha ezek az összegek nálam landoltak volna, de nem így történt

– közölte megkeresésünkre Filemon Mihály, aki szerint a három felsorolt erdősítési támogatásból csak az az egy valósult meg, amire 82 milliót nyert el.

Ebből az összegből elmondása szerint durván 45 hektár erdőt telepített. Mint mondta, a 470 millió forintos pályázatot valóban megnyerte, de mivel nem valósította meg, ezért nem kapta meg rá a pénzt, a 46 milliós pályázatot pedig nem is tudta beazonosítani.

„Azt kell megnézni, hogy az államkincstár mennyit folyósított” – hívta fel a figyelmet a polgármester. Így is tettünk. Ám az államkincstár nyilvántartása nem vág egybe a polgármester állításával, amely szerint csupán 82 milliót vett fel erdősítésre. A kincstár kifizetési adatai szerint ugyanis 2020 és 2023 között erdősítésre 170 millió forintot meghaladó összeget folyósítottak Filemon Mihálynak, aki erre úgy reagált:

Nem jók az államkincstár adatai.

Kérdeztük a polgármestert a lombkoronasétányról is, valamint arról, miért nem olyan erdős területre építette meg azt, amit nem tervez néhány éven belül kivágni. Elmondta, csak közjóléti erdőben létesíthette a sétányt, és kitart amellett, hogy minden pályázati kiírásnak megfelelt. Szerinte az egész azon csúszott el, hogy nem írták le, milyen magasnak kell lennie a lombnak, így a 20 centis facsemete és a 20 méteres fa egyaránt megfelelt a kiírásnak. Erről szólva úgy fogalmazott: „Arról, hogy a kiírás nem olyan volt, amilyennek lennie kellett volna, én nem tehetek.”

Hozzátette, egyetlen forintot sem fizettek ki közpénzből a beruházásért, ő fizette ki az egészet.

Nekem emiatt százmillió forintot kellett elvonnom a családomtól

– mondta. A beruházás ugyanis nettó 64 millió forintjába került, de állítása szerint körülbelül százmillió forint kár érte, ugyanis járulékos veszteségei is lettek. Amikor erről kérdeztük, közölte:

Például elvesztettem a választást.

Filemon Mihály 2019-ben a Fidesz jelöltjeként nyerte meg az önkormányzati választást a településen, ám a lombkoronasétány miatti botrány után az idei önkormányzati választáson már függetlenként indult, és öten próbáltak a székébe ülni. A polgármester el is veszítette a választást, bár így is a második legtöbb szavazatot kapta.

A polgármesteri székből októberben távozó Filemon Mihály ügyében az Európai Bizottság, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), de még az Integritás Hatóság is vizsgálódott. A politikus arról is beszélt lapunknak, hogy sem a magyar nyomozóhatóságok, sem pedig az Európai Ügyészség részéről nem kereste őt senki, és egyetlen iratot sem kértek be tőle. Ezt azzal összefüggésben közölte, hogy a Transparency International Magyarországnak július 31-én az Európai Ügyészség (EPPO) azt írta: csalás gyanúja miatt bűnügyi nyomozást indítanak a nyírmártonfalvi lombkoronasétány ügyében.

Ezzel egyébként nem ért egyet a Legfőbb Ügyészség, amely közleményben reagált az európai szintű nyomozásra. A Polt Péter vezette szervezet szerint az Európai Ügyészség nem járhat el a nyírmártonfalvi lombkoronasétány ügyében. Az ügyészség közleményben szögezte le, hogy Magyarországon a NAV-nál folyik a nyomozás. A Legfőbb Ügyészség szerint az EPPO-rendelet pontosan meghatározza az Európai Ügyészség hatáskörét, „ebből következően a Magyarország területén, magyar állampolgár által elkövetett bűncselekmény miatt – mivel Magyarország nem tagja az Európai Ügyészségnek – az EPPO nem járhat el.”

Ugyanakkor az Európai Ügyészség szerint hiába tartja távol az Orbán-kormány Magyarországot az Európai Ügyészségtől, ez nem gátolja az EPPO-t abban, hogy eljárjanak a hasonló ügyekben – amennyiben uniós pénz érintett.