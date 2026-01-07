Vörös kód lépett életbe a szociális intézményeknél

Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár az Operatív Törzs ülése utáni sajtótájékoztatón jelentette be, hogy reggel 8 órától elrendelte a vöröskód-jelzést a szociális szektorban. Ez azt jelenti, hogy kötelezővé teszik valamennyi szociális intézmény számára a hajléktalan vagy bajba jutott emberek befogadását.

Minden intézményben menedéket, segítséget és ellátást tudnak kapni a hideg miatt bajba jutott honfitársaink

– közölte az államtitkár.

Hozzátette, hogy a hajléktalanellátásban rendelkezésre állnak férőhelyek: 83 százalékos az ellátók jelenlegi kihasználtsága.