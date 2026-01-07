Torlódásra lehet számítani az M1-es és M0-s autópályán

Az erős havazás miatt lassulhat a forgalom, torlódás alakulhat ki az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, az M0-s autóút Szárligetig vezető részén, valamint az ellenkező oldalon Tata és Bicske között is jelentős torlódásra lehet számítani. Aki teheti, az 1-es főúton kerüljön – figyelmeztetett az Útinform.

Az autópályákon a megszokottnál rosszabb út- és látási viszonyokra számíthat ma az, aki autóba ül. A gyorsforgalmi utak burkolata az M0-s és az M44-es autóúton, valamint M1-es, M7-es, M5-ös, M6-os, M3-as és az M30-as autópályákon latyakos, néhol hókásás. Az M43-as autópályán és az M85-ös, M86-os autóúton sónedves a burkolat. A főutak és mellékutak burkolata is havas, latyakos. Az útburkolatot takarító munkagépek folyamatosan úton vannak – írják.

Az ország keleti részén újabb jelentős havazás várható. A közel másfél évtizede nem látott mennyiségű havazás miatt másodfokú (narancs) riasztás van érvényben az országban.