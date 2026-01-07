havazáshóhelyzet
Tartós hideg: eltávolítják a nem nélkülözhetetlen bójákat a Duna felső szakaszán

admin Vaskor Máté
2026. 01. 07. 16:17

A várható tartós rendkívüli hideg miatt a vízügyi szakemberek a Duna felső szakaszán megelőzésként eltávolítják a hajózáshoz nem nélkülözhetetlen bójákat – közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság a Facebook-oldalán szerdán.

A bejegyzéshez készített videóban azt írták, a rendkívüli hideg miatt a vízügyes szakemberek a Duna felső szakaszán elkezdték eltávolítani azokat a bójákat, amelyek nem nélkülözhetetlenek a hajózáshoz.

Hozzátették: a jegesedés és az azt követő jégolvadás könnyen magával sodorhatja ezeket a bójákat, ami veszélyes lehet a hajózásra és komoly károkat is okozhat, ezért most elővigyázatosságból kiemelik azokat.

