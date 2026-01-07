havazáshóhelyzet
Pótlóbuszos közlekedés több villamosvonalon

Adrián Zoltán / 24.hu
admin Ősze András
2026. 01. 07. 09:30
Adrián Zoltán / 24.hu

A hóhelyzet miatt leállt több budai és pesti villamos, pótlóbuszok helyettesítik a villamosközlekedést az

  • 56-os és a 56A jelzésű villamos Széll Kálmán tér M és a Móricz Zsigmond körtér M közötti szakaszán, a Városház tér felé,
    autóbuszos pótlás van érvényben a 14-es villamos vonalán Angyalföld kocsiszín és a Lehel tér M között,
  • a 12-es villamos esetében Rákospalota, Kossuth utca és Rákospalota-Újpest vasútállomás között,
  • valamint a 3-as és a 62A jelzésű villamos az Élessarok és az Örs vezér tere M+H közötti szakaszán.

Továbbra is jelentős késésekre lehet számítani a BKK járatain.

