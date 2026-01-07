A rendőrség keresi a miskolci halálos baleset szemtanúit

2025. december 19-én 17 óra 32 perckor Miskolcon, a Csabavezér úton egy személygépkocsi vezetője elsodort az úton szabálytalanul közlekedő gyalogost, aki az ütközés következtében az életét vesztette, számolt be az esetről a rendőrség.

Az eljárás adatai szerint a balesettel megegyező időben több autó is elhaladt az adott helyszínen.

A Miskolci Rendőrkapitányság kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik az esettel kapcsolatban, vagy kamerafelvétellel hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-46/514-506-os telefonszámon. Továbbá tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.