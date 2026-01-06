alkotmányos puccsfideszfleck zoltánhatalomátadás
Belföld

Fleck Zoltán: Egy jól képzett jogászcsapat áll készen, hogy megakadályozzák a Tisza kormányzását

Szajki Bálint / 24.hu
A Tisza Párt országjárásnak győri állomása 2025. november 15-én.
admin Kozák Dániel
2026. 01. 06. 10:59
Szajki Bálint / 24.hu
A Tisza Párt országjárásnak győri állomása 2025. november 15-én.
„Aki bármilyen módon szembefordul a magyar nép akaratával – legyen az akár köztársasági elnök, akár titkosszolga, akár alkotmánybíró –, és részt vesz egy alkotmányos puccsban, az a legsúlyosabb következményekkel számolhat” – figyelmeztetett Magyar Péter az újévi beszédében, majd hétfői sajtótájékoztatóján is beszélt ennek lehetőségéről. Szakértőket kérdeztünk arról, mit jelenthet pontosan az „alkotmányos puccs”, és kivédhető-e.

Fleck Zoltán jogász, egyetemi tanár szerint jogos Magyar Péter félelme az „alkotmányos puccsal” kapcsolatban.

Köztudott a szakmában, hogy egy jól képzett jogászcsapat áll arra készen, hogy a választási előrejelzésekhez igazodva fogalmazzanak meg olyan javaslatokat, amelyek akadályozzák, hogy az ellenzék nyerhessen, ha pedig ez mégis megtörténne, akkor akadályozzák magát a kormányzást. Ez egy egyszerű jogi szakmunka, ami azonban morálisan alávaló, mert szembe megy minden alkotmányos elvvel

– fogalmazott lapunknak a jogtudós, aki 2021-ben Márki-Zay Péter akkori ellenzéki miniszterelnök-jelölt közjogi tanácsadója volt.

A Tisza Párt elnöke a hétfői sajtótájékoztatóján a 24.hu kérdésére azt mondta: tudomása szerint az Alkotmánybíróság munkatársainak adták ki, hogy dolgozzanak az elnöki rendszer kiépítésén. Fleck szerint fideszes jogászok, politikusok vannak a csapatban – köztük olyanok, akik már az Alaptörvény kidolgozásában is részt vettek. Decemberben bele is nyúltak a rendszerbe, a köztársasági elnök jogkörén változtatott a kormánytöbbség, megnehezítve az államfő esetleges elmozdítását.

Marjai János / 24.hu Fleck Zoltán

Magyar két lehetőséget emelt ki az általa vizionált „alkotmányos puccs” kapcsán.

  • Az egyik, hogy a köztársasági elnök nem a győztes párt vezetőjét kéri fel a kormányalakításra, és olyan helyzet állhat elő, hogy emiatt új választást kell kiírni.
  • A másik az, hogy a „pártkatonákkal feltöltött” Költségvetési Tanács (amelynek tagja Varga Mihály jegybankelnök, korábbi pénzügyminiszter, évtizedekig a Fidesz meghatározó politikusa, Windisch László, az Állami Számvevőszék elnöke, Varga Judit volt igazságügyi miniszter jelenlegi párja, valamint Horváth Gábor közgazdász – a szerk.) el tudja érni azt, hogy az államnak ne legyen elfogadott költségvetése, ami az új kormány bukásához, egyúttal új választás kiírásához vezethet. (A 2026-os költségvetést már régen elfogadta az Országgyűlés, így ez az eshetőség 2027-ben állna fenn; az Alaptörvény szerint a köztársasági elnök feloszlathatja az Országgyűlést, ha a parlament az adott évre vonatkozó központi költségvetést március 31-éig nem fogadja el.)

Így védheti ki a Tisza az államfő esetleges trükközését

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Váradi József a Ryanair-vezérről: Ha sokat dumál, akkor előbb-utóbb feljelentjük
A CIA szerint Maduro szövetségesei most a legalkalmasabbak Venezuela irányítására – sajtóértesülés
Dán miniszterelnök: Ha Trump megtámadja Grönlandot, akkor a NATO-nak vége
Rászakadt a hó Budapestre
havazás, időjárás, város
Újév után ismét havazás jön, ráadásul huzamosabb ideig
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik