Szakértő: Komoly visszaélések melegágya lehet a választási vereségre készülő fideszes törvényjavaslat

Mohos Márton / 24.hu
2025. 12. 04. 16:23
Mohos Márton / 24.hu

„Komoly visszaélések, hatalmi visszacsúszások és legitimációs vákuumok melegágya” lehet a szakértő szerint az a szerda este, fű alatt benyújtott kormánypárti módosító javaslat, amellyel a jelenlegi fideszes többség átírná a saját maguk által hozott törvényt, ami szabályozza a köztársasági elnök akadályoztatásának kimondását. Az irományról másnap, azaz csütörtökön szavaztak is a törvényalkotási bizottság ülésén, a kormánypárti többség el is fogadta azt.

A jelenlegi Alaptörvény szerint ugyanis a köztársasági elnök akadályoztatását az Országgyűlés állapítja meg, és ilyenkor a feladat- és hatásköreit az Országgyűlés elnöke veszi át, aki a Tisza győzelme esetén valószínűsíthetően egy tiszás politikus lenne. A kormánypárti javaslat két ponton is változtatna a jelenlegi szabályokon. Egyrészt nem a parlament, hanem a köztársasági elnök dönthet akadályoztatásának megszüntetéséről, másrészt pedig az akadályoztatásról szóló parlamenti határozatot előzetesen a Fidesz által feltöltött Alkotmánybíróságnak is meg kell vizsgálnia, és jóvá kell hagynia.

Ha az akadályoztatás megszűnését már nem az Országgyűlés határozza meg, hanem maga az elnök nyilatkozik róla, akkor az elnök gyakorlatilag saját maga dönti el, mikor léphet vissza a hatalomba. Ez elsőre technikai részletnek tűnhet, de ha a parlament csak az akadályoztatás tényét és kezdetét állapíthatja önállóan meg, míg a megszűnésre már nincs befolyása, akkor a végrehajtó hatalom csúcsán álló államfővel szemben a törvényhozás ellenőrző funkciója jelentősen gyengül.

– mondta a 24.hu-nak Horváth Lóránt, az Ügyvédkör elnöke, aki szerint az Országgyűlés szerepének szűkítése komoly visszaélési lehetőségeket rejt.

