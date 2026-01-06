bűnügycsecsemúőgyilkosvádemelésjászberény
15 év fegyházat kértek a 28 éves jászsági nőre, aki munkahelye vécéjében megszülte, majd lezárt kukászacskóban elrejtette babáját

admin Kolontár Krisztián
2026. 01. 06. 17:16
Minősített emberölés bűntette miatt állítja bíróság elé a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség azt a  28 éves jászsági nőt, aki megszülte és meggyilkolta babáját a munkahelyén.

Pásztor-Jordán Ildikó, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre azt válaszolta, hogy az ügyészség 15 év fegyházbüntetést kért a nőre azzal, hogy feltételesen se bocsássák szabadságra.

A terhességét eltitkoló nő tavaly június 20-án a jászberényi munkahelye egyik mosdójában egy egészséges gyermeket szült. A születést követően a csecsemő felsírt. A jászsági nő ezt követően az újszülöttet a mosdóba magával vitt hátizsákban lévő nejlonzacskóba tette, majd a zacskót a WC-ben lévő kukából kivett szemeteszsákba helyezte.

A nő ezután összesimította a szemeteszsák nyílását, majd visszahajtotta annak felső részét, s a két műanyag zsákba csomagolt újszülöttet elrejtette a hátizsákjába. Az üzemben dolgozóknak feltűnt, hogy hosszabb időre eltűnt, ezért többen is elkezdték keresni. Amikor a mosdónál rátaláltak, akkor a nő azt mondta nekik, hogy erős menstruációs vérzése van, de jól érzi magát.

A dolgozók azonban – látva a mosdó padlóján lévő nagy mennyiségű vért – értesítették a mentőket. A nő a kiérkező mentős ismételt kérdéseire is tagadta, hogy gyermeket szült volna, folyamatosan erős menstruációra hivatkozott. Végül csak a kórházba szállítása közben a mentős többszöri kérdésére ismerte el, hogy gyermeket szült.

A babát ezután megtalálták a hátizsákban, de ekkor már semmilyen életjelt nem mutatott. És a szakszerű ellátása ellenére sem lehetett újraéleszteni. Az emberölés bűntettével gyanúsított nő ténybeli beismerő vallomást tett a kihallgatása során, de nem adott magyarázatot a tettére. Az ügyészség 15 év fegyházbüntetést kért a nőre azzal, hogy feltételesen se bocsássák szabadságra.

