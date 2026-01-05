Meggyilkoltak egy 16 éves fiút Miskolcon

Megkéseltek egy fiatalt vasárnap este Miskolcon, a Vörösmarty utcában. A boon.hu beszámolója szerint az életveszélyes sérülésekkel kórházba szállított fiú olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kórházban meghalt.

Értesüléseink szerint egy 16 éves fiú vesztette életét, és a rendőrség már el is fogta a 17 éves támadót.

Janasóczky Attila, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre válaszul azt mondta, hogy a rendőrség emberölés bűntette miatt indított büntetőeljárást az őrizetbe vett fiatallal szemben.