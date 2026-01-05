Mikor beszélt utoljára Matolcsyval?

fideszkormánykormányinfónemzetközi sajtótájékoztató
A jegybanki alapítványokkal kapcsolatban a 444 azt kérdezte Orbántól, hogy mikor beszélt Matolcsy Györggyel utoljára, neki van-e bármilyen információja az eltűnt pénzekről, illetve hogy mit gondol Matolcsy Ádám meggazdagodásáról.

Orbán azzal kezdte válaszát, hogy 8-10 éve találkozott Matolcsy Ádámmal. Apjával, Matolcsy Györggyel pedig a távozását megelőző napokban, hetekben beszélt legutóbb az új vezetésről, a jövőről.

Elismételte, amit egy korábbi kérdésnél már megtett: ha bűncselekmény történt, akkor mindenki megkapja azt, ami jár. Nem híresztelések alapján, hanem tények alapján.

