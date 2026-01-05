bűnügyszatírkomárom
Kislányoknak mutogatta a nemi szervét egy férfi Komáromban

2026. 01. 05. 10:15

Egy év felfüggesztett börtönre ítélte gyorsított eljárásban a Komáromi Járásbíróság azt a férfit, aki kislányok előtt mutogatta a nemi szervét. A Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a férfi december 12-én délelőtt ittas állapotban az egyik komáromi társasház épületében lévő garázs bejáratánál szólította le az utcán sétáló kiskorú lányokat.

Szexuális cselekményekre hívta őket, majd elővette a nemi szervét és mutogatta nekik. A lányok értesítették a rendőrséget és a közelben lévő személygépkocsik mögé bújva megvárták a kiérkező rendőröket.

A bíróság 1 év, végrehajtásában 2 évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte, valamint a próbaidő tartamára elrendelte a pártfogó felügyeletét. Az ítélet jogerős, azt az ügyész, védő és elkövető is tudomásul vette.

Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatójával indul az év
