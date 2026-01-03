24/7: Vigyázz, beteszik a kaput, Tibor!

Milyen típusú pánik, milyen közvélemény-kutatási eredmény, miféle hivatalvezetési anomália magyarázhatja azt, hogy a védhetetlen közállapotok idején is üzembiztos semmitmondás országos bajnoka váratlan csellel öt nap alatt két ünnepi beszédet dobjon rá az országra? Az első, a karácsonyi közben ügyeletben voltam, szóval megértem, ha a Sándor-palotában az a benyomás alakult ki, hogy a december 26-án, pénteken este fél hétkor elhangzó gondolatoknak alacsony az impaktja, pláne ha nincsenek is gondolatok.

Az mint nyilvános kultúrantropológiai kísérlet egyébként tiszteletre méltó a hivataltól, hogy jobb híján a szeretettel próbálják összekötni Sulyok Tamás arcát (a nevét már összekötötte ő mással, az sikerült első dobásból), tekintve, hogy a Hupikék Törpikéktől a Simpsonsig az összes rajzfilmsorozat gonoszának általános dublőreként nem lehetne azt mondani, hogy lejtős terepen indítják vele a kísérletet. Magamtól egyébként nem írtam volna egy héten belül kétszer az aktuális beszédéről, de egy hírben véletlenül Kaput Tiborként szerepeltettük a szpíkertársát, amit persze amint láttam, javítottam, de így emléket állíthatok ennek, még ha többnyire lehangolóan szellemtelennek találom is a sulykolt (mifelénk: sulyokolt) politikai gúnyneveket.

Sulyok Tamás második bevetése egyébként nyilván zavarórepülés volt, hogy legalább a bizonytalan szavazókért folytatott harc első vonalában küzdő, kinézetükben félig, működésükben egészen propaganda laptársainknál legyen mivel kibalanszírozni a történelmi szuperlottó-számokkal (26, 48, 56, 67, 89) fellépő Magyar Pétert. Amellett, hogy érdemes visszanézni a 2024-es beszédét, mennyit változhat valakinek a beszédmódja egy év alatt, egy meglepő fordulat is szerepelt az újban: a Tisza párt már ismert programvonalai mellett az a konkrét bejelentés, hogy leállítják a Woltot, a Foodorát és a debreceni BMW-gyárat. Az EU-n kívüli vendégmunkások ugyanis nyártól ki lesznek zárva,

EU-n belüliek meg honnan és miért jönnének?

Bulgáriából, euróval a zsebben forintot keresni? A Guardian azzal kezdte az évet, hogy a francia éttermeket temette – röviden: a rájuk nézve félrekezelt Covid mellett a frissen kiolvasztott készkajákkal a piacot szétverő woltos kiszállítókban találva meg a bajok forrását, és ha a bisztrókultúra hazájában ez megy, akkor mindenkinek javaslom, hogy képzelje el Dunaújvárost. Szóval én nem bánom, ha visszaadjuk az otthon főzés meg a normális tányérból evés becsületét (ha a futárokat hazaküldjük, az éttermi konyhák is ki fognak ürülni, csak szólok), apaként is megoldaná egy nevelési problémámat, de igazán nem gondoltam, hogy elsején arra kelek, hogy itt fognak találkozni útjaink Magyar Péterrel.

A BMW-ket meg majd összeszerelik a debreceniek.

