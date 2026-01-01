Kigyulladt egy raktárépület Mosonmagyaróváron, az Alkotmány utcában – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság újév napján, hajnali 2:00 óra előtt egy perccel. A hatóság rövid beszámolója szerint a lángok más melléképületekre is átterjedtek, azt azonban nem említették, hogy a tüzet tűzijátékok okozták-e, vagy más kiváltó okra vezethető-e vissza.

A több raktárat érintő tűzesethez Győr-Moson-Sopron vármegyéből összesen huszonkilenc hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltó szer érkezett, akiknek hajnali 5 óra után sikerült eloltaniuk a lángokat.