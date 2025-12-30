Ha ilyen értesítést kapott a „NAV”-tól a két ünnep között, mindenképp kezdjen gyanakodni

Egyre többen próbálnak visszaélni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) nevével, a csalók ezúttal e-mailben küldenek felhívást, melyben a potenciális áldozatukat arról tájékoztatják, hogy

a 2024. évi személyi jövedelemadó bevallása alapján 140 000 HUF összegű adó-visszatérítésre jogosult

– adott ki tájékoztatást az év utolsó előtti reggelén a NAV.

A hivatal tájékoztatása szerint a kibercsalók a hivatal nevével és általában a rá jellemző színekkel, arculati elemekkel ellátott e-maileket, SMS-üzeneteket küldenek, és nem csak adóvisszatérítésre ösztönözhetnek. Előfordul például, hogy a tartozás azonnali megfizetésére szólítanak fel. Így például tavasszal többen jelezték, hogy a „NAV” küldött nekik SMS-t, amelyben jellemzően tíz és húszezer forint közti adótartozásról tájékoztattak, a rendezésére pedig egy gyanús linket adtak meg.

A NAV soha nem küld az adótartozás aktuális egyenlegéről

A hivatal ezen a ponton hangsúlyozza, hogy a fenti gyakorlatok teljesen idegenek az ő működésükről, a NAV nem küld ki ilyen értesítőket, ahogy nem küld a rendezéséről, vagy az adó-visszatérítés lehetőségéről szóló tájékoztatást sem e-mailben vagy SMS-ben.

A NAV értesítési gyakorlata merőben eltér ettől a megtévesztő módszertől. Az adóhivatal ugyanis azoknak, akik rendelkeznek DÁP-os vagy Ügyfélkapu+-os regisztrációval, a tárhelyükre küld üzenet. Azokkal pedig, akik még nem regisztráltak, papír alapon – a postán feladott hivatalos levélben – kommunikál

– egyértelműsítették.

A hivatal nevével visszaélő leggyakoribb csaló SMS-ek és e-mailek megtekinthetők a NAV honlapján, ha bárki ilyeneket, vagy ezekhez hasonlót kap, semmiképp ne kattintson az abban szereplő linkre.