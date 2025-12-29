Lázár egy jegyzőkönyv szerint közbenjárt az útfelújításért ott, ahol a fia nevén lévő parasztháza áll

Lázár János személyesen járhatott közbe egy füzérkajatai út felújítása érdekében. Ez derül ki abból az önkormányzati dokumentumból, amit RTL Híradó szúrt ki a település honlapján.

Hadházy Ákos hétfőn közzétett Facebook-videójában számolt be arról, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében található Füzérkajatán Lázár János 16 éves fia nevén van egy parasztház. Az Országos Kéktúra útvonala mentén található ingatlant hét éve vásárolta meg a politikus, akkor amikor fia meg csak 9 éves volt.

Hadházy Ákos szerint a háznál is érdekesebb, hogy a bekötőút kezdetétől a házig egy páréves, tükörsima út vezet, épp úgy, ahogy a batidai kastély esetében.

Az RTL felhívta a falu polgármesterét, de Lupták Lászlóné tagadta, hogy a miniszter miatt újították fel a település útjait.

Nincs összefüggés, mert nem csak a mi településünkön, hanem a környező településeken is mindenütt tükörsima utak vannak

– állította a polgármester.

Az RTL ugyanakkor kiszúrt egy 2024. szeptemberi képviselőtestületi jegyzőkönyvet, amelyben épp a polgármester jelentette be:

Elkészült a beszakadt út javítása Lázár János miniszter úr segítségével, aki személyes levélben tudatta a helyreállítás elvégzését.

Lázár egyébként egy interjúban, amelyet a Magyar Hangnak adott 2021 áprilisában Füzérkajatát kedvenc falujaként említette. Arról azonban nem akkor sem beszélt, hogy a családnak ingatlana is van a településen.