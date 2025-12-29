Kovács Gergely sárga csekken egyenesen Mészáros Lőrinc zsebébe utalná a kerület 2,4 milliárdos szolidaritási hozzájárulását

Biztos vagyok benne, hogy a tőlünk beszedett pénzből, amit amúgy magunktól is odaadnánk, ha nem lenne kötelező, tovább folytatódhatnak az olyan, korábban már megkezdett sikeres állami programok, mint az állami lakásépítési program,

a MÁV és a kórházak további fejlesztése, ha egyáltalán még van hova,

és a hazai vállalkozók, mint Mészáros Lőrinc helyzetbe hozása az ország érdekében

– ironizált Facebook-oldalán Kovács Gergely polgármester, amikor bejelentette, hogy a XII. kerületnek 2026-ban 2,392 milliárd forintot kell befizetnie a központi költségvetésbe szolidaritási hozzájárulás címen.

A kutyapártos politikus nem sokkal később egy újabb bejegyzést is szentelt az elvonásnak. Ebben azt közölte, hogy „megunta a bénázást”, ezért egy sárga csekken egyenesen Mészáros Lőrincnek utalná el a hozzájárulás teljes összegét.

A szomszéd budai önkormányzat ellenzéki polgármestere, Őrsi Gergely már vasárnap jelezte, hogy a II. kerület félmilliárdos plusz sarcot kapott karácsonyi ajándékba. Őrsi szerint 2026-ban 4 milliárd forintot vonnak el a kerülettől, ami 500 millióval több, mint 2025-ben. A polgármester azt kifogásolta, hogy kormányzati szinten állítják: a szegényebb települések fejlesztésére megy el ez a pénz, erről semmi információ nincsen, és szerinte valószínűbb, hogy a pocsék állapotban lévő központi költségvetés lyukait foldozgatják az önkormányzati elvonásokból.

Megjegyzését nem hagyta szó nélkül Nagy Márton se. A nemzetgazdasági miniszter szerint „félrevezető és kisarkított politikai hangulatkeltés” helyett „korrekt tájékoztatásra” lenne szükség a polgármesterektől. A miniszter azt állította, hogy a II. kerületben teljes egészében a kormány gazdaságpolitikájának eredményeként nőttek milliárdokkal az iparűzési adóbevételek.

A kormányzati programoknak és intézkedéseknek köszönhetően, a kormány fejlesztéspolitikájának eredményeként a helyi iparűzési adóbevétele 2019 óta 7 milliárd forintról 2025-re 12,5 milliárd forint felé emelkedett

– írt Nagy Márton.