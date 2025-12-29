iskolaiskolakezdés
Belföld

Már lehet kérelmezni az iskolakezdés halasztását vagy előbbrehozatalát

MTI / Balogh Zoltán
Tanszerek a 2025/2026-os tanévhez kapcsolódó tanszercsomagosztásról tartott sajtótájékoztatón a budapesti Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskolában 2025. augusztus 26-án.
admin Pál Zsombor
2025. 12. 29. 10:25
MTI / Balogh Zoltán
Tanszerek a 2025/2026-os tanévhez kapcsolódó tanszercsomagosztásról tartott sajtótájékoztatón a budapesti Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskolában 2025. augusztus 26-án.
Szükség esetén bizottság méri fel a gyermek fejlettségi szintjét.

Megnyílt december 29-én az Oktatási Hivatal (OH) informatikai felülete, amelyen benyújthatók a tankötelezettség kezdő időpontjának halasztásáról vagy korábbi megkezdéséről szóló kérelmek.

A dokumentumokat 2026. január 19-ig lehet beadni.

Egy szülő (gyám) kérelmet nyújthat be, ha valamilyen okból úgy látja, hogy a következő tanévben tankötelessé váló (2019. szeptember 1. és 2020. augusztus 31. között született) gyermeke még nem érett az iskolakezdésre, vagy ha azt látja indokoltnak, hogy még nem tanköteles (2020. szeptember 1. és 2021. augusztus 31. között született) gyermeke szeptemberben megkezdje az iskolát – közölte az OH hétfőn az MTI-vel. Hozzátették: a szülő bármilyen lényegesnek tartott dokumentumot, például a gyermek fejlettségét igazoló óvodai dokumentumot mellékelhet.

Megjegyezték, szükség esetén az OH gondoskodik arról, hogy a gyermek fejlettségi szintjét szakértői bizottság felmérje.

Egyszer lehet variálni

A gyermek hatodik életévének betöltése után a tankötelezettség megkezdésének halasztását kizárólag egy alkalommal és egy nevelési évre lehet kérelmezni. Ha a gyermek augusztus 31. napjáig a hetedik életévét is betölti, a tankötelezettség megkezdése tovább nem halasztható – hangsúlyozták.

Az OH honlapján már elérhető a kérelmezést támogató formanyomtatvány, amely valamennyi szükséges adatot tartalmazza, és amelyet a szülők Ügyfélkapu+ vagy DÁP alkalmazással hitelesítve elektronikusan vagy kinyomtatva, postán is eljuttathatnak a hivatalnak; az űrlap használata nem kötelező, ám jelentősen megkönnyíti a kérelmek benyújtását és feldolgozását.

A kérelmekről a döntést – szükség esetén a területileg illetékes pedagógiai szakszolgálat bevonásával – a hatályos jogszabályok alapján az OH hozza meg.

Az eljárásról és a kérelmek benyújtásáról bővebb tájékoztatás olvasható az OH honlapján, a halasztásról itt, a korábbi kezdésről itt.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Hadházy: Tükörsima út vezet Lázár 16 éves fiának parasztházához
Pogány Judit a gyógyíthatatlan szembetegségéről: Járok injekcióra, próbálkozásból, hogy hátha, de ez csak lassítja a folyamatot
Országos fagyra kell készülni, a héten havazás is jöhet
Ezek voltak a repülőtéri dolgozó utolsó szavai, aki elkötött egy repülőgépet
Lázár János
Hadházy: Tükörsima út vezet Lázár 16 éves fiának parasztházához
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik