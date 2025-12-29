időjáráshavazásszilveszter
Durva hidegfront érkezik, szilveszterkor többfelé havazhat

Adrián Zoltán / 24.hu
24.hu
2025. 12. 29. 12:17
Télies idővel búcsúzik az idei év, kedd hajnalban érkezik az újabb, a vasárnapinál erősebb hidegfront, írja az Időkép. A front a hajnali órákban éri el az északi tájakat, szakadozott felhőzetéből elszórtan alakulhatnak hózáporok, de vastag, összefüggő hótakaró viszont sehol sem fog kialakulni.

A front délutánra elhagyja az országot. A csúcshőmérséklet mindössze -1 és +5 fok között alakul majd.

Fehér szilveszter

Szerda hajnalban országszerte fagyni fog, a derült, szélcsendes tájakon -10 fok alatti értékek is előfordulhatnak, és napközben sem lesz melegebb -2, +3 foknál. Este csapadék érkezik majd szilveszter napján, többfelé hullhat majd hó, illetve hózáporok alakulhatnak ki, így az év utolsó estéjén nem egy helyen lehet majd fehér a táj.

